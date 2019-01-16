「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ
2019年04月03日(水)
ドコモショップ、働き方改革の一環として5月1日に休業
企業動向 04/03 09:47
2019年04月02日(火)
ドコモ・au・ソフトバンク、新元号キャンぺーンは詐欺メールと注意
携帯キャリア 04/02 12:48
2019年03月29日(金)
青学大×ドコモがICTを活用した大学スポーツの発信力強化で連携
企業動向 03/29 18:07
前橋市で5Gを活用した救急搬送高度化ソリューションの実証試験
情報システム 03/29 16:08
2019年03月27日(水)
ドコモ×ソニー、グアムで5G活用したカートの共同実証実験
情報システム 03/27 11:33
NTTドコモ、オンデマンド交通システム「AI運行バス」提供開始
情報システム 03/27 09:23
2019年03月20日(水)
ドコモとトレンドマイクロ、クラウドベースのIoTデバイス保護
セキュリティ 03/20 14:22
2019年03月19日(火)
NTTドコモ、新型iPad AirとiPad miniを販売 - 20日から予約開始
携帯キャリア 03/19 16:06
山田祥平のニュース羅針盤 第168回 「生きる」を支える5G医療
パソコン 03/19 06:00
2019年03月18日(月)
ドコモ、「dリビング」を2019年5月で終了「経営資源を集中」
携帯キャリア 03/18 16:04
ドコモ、海外パケット定額をグループで使うとdポイント還元
携帯キャリア 03/18 14:39
2019年03月15日(金)
ドコモ、RPA「WinActor」とOCRを組み合わせた農業界向けパッケージ
業務システム 03/15 15:55
2019年03月12日(火)
日産自動車×NTTドコモ、5Gでコネクテッドカー技術の走行実証
情報システム 03/12 10:41
山田祥平のニュース羅針盤 第167回 モバイルの進化の先にあるもの
パソコン 03/12 06:00
2019年03月08日(金)
ドコモがドローンプラットフォームを提供開始
業務システム 03/08 18:08
ドコモ、VR環境でサッカー観戦できる無料トライアルサービス
携帯キャリア 03/08 14:33
2019年03月07日(木)
シニアでも安心して持てる「らくらくスマートフォン me F-01L」
携帯キャリア 03/07 17:23
2019年03月05日(火)
ドコモ、シンガポー ルでバスロケーションサービスの実証実験
モバイル 03/05 15:32
2019年02月22日(金)
歯周病の早期発見を可能とするAIの開発に向け東北大とドコモが協力
医療/バイオ 02/22 07:05
2019年02月19日(火)
iPhone 7がdocomo withの対象に、一括価格は税別39,600円
携帯キャリア 02/19 16:56
2019年02月15日(金)
新田真剣佑、原宿でクレープに大満足! プリクラにも興味「星野さんと…」
芸能 02/15 13:47
2019年02月14日(木)
ドコモ、EVO Japan 2019で5Gを使ったVRゲームレクチャーシステムを展示
携帯キャリア 02/14 18:08
シャープとドコモ、5Gによる高精細8K映像のライブ伝送に成功
情報システム 02/14 11:25
2019年02月05日(火)
2019年02月01日(金)
2019年01月25日(金)
JR九州×ドコモが列車の車窓上でAR技術利用の新体感観光サービス
マーケティング 01/25 17:46
横須賀市×京急×ドコモ、スマートモビリティを活用したまちづくり
情報システム 01/25 10:40
2019年01月16日(水)
ドコモが解約金なし期間を3カ月に延長、2019年3月から
携帯キャリア 01/16 16:32
ドコモと電通がデジタルOOHの新会社
マーケティング 01/16 15:58
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