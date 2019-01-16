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お知らせ

「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ

NTTドコモのサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品に関する最新ニュースや動向、レポートを発信。社長会見も。

2019年04月03日(水)

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ドコモショップ、働き方改革の一環として5月1日に休業

企業動向 04/03 09:47

2019年04月02日(火)

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ドコモ・au・ソフトバンク、新元号キャンぺーンは詐欺メールと注意

携帯キャリア 04/02 12:48

2019年03月29日(金)

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青学大×ドコモがICTを活用した大学スポーツの発信力強化で連携

企業動向 03/29 18:07

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前橋市で5Gを活用した救急搬送高度化ソリューションの実証試験

情報システム 03/29 16:08

2019年03月27日(水)

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ドコモ×ソニー、グアムで5G活用したカートの共同実証実験

情報システム 03/27 11:33

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NTTドコモ、オンデマンド交通システム「AI運行バス」提供開始

情報システム 03/27 09:23

2019年03月20日(水)

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ドコモとトレンドマイクロ、クラウドベースのIoTデバイス保護

セキュリティ 03/20 14:22

2019年03月19日(火)

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NTTドコモ、新型iPad AirとiPad miniを販売 - 20日から予約開始

携帯キャリア 03/19 16:06

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山田祥平のニュース羅針盤 第168回 「生きる」を支える5G医療

パソコン 03/19 06:00

2019年03月18日(月)

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ドコモ、「dリビング」を2019年5月で終了「経営資源を集中」

携帯キャリア 03/18 16:04

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ドコモ、海外パケット定額をグループで使うとdポイント還元

携帯キャリア 03/18 14:39

2019年03月15日(金)

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ドコモ、RPA「WinActor」とOCRを組み合わせた農業界向けパッケージ

業務システム 03/15 15:55

2019年03月12日(火)

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日産自動車×NTTドコモ、5Gでコネクテッドカー技術の走行実証

情報システム 03/12 10:41

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山田祥平のニュース羅針盤 第167回 モバイルの進化の先にあるもの

パソコン 03/12 06:00

2019年03月08日(金)

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ドコモがドローンプラットフォームを提供開始

業務システム 03/08 18:08

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ドコモ、VR環境でサッカー観戦できる無料トライアルサービス

携帯キャリア 03/08 14:33

2019年03月07日(木)

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ディズニー好きに朗報! ディズニー公式の見放題動画サービス「Disney DELUXE」月額700円で3月登場

スマホアプリ / サービス 03/07 19:34

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シニアでも安心して持てる「らくらくスマートフォン me F-01L」

携帯キャリア 03/07 17:23

2019年03月05日(火)

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ドコモ、シンガポー ルでバスロケーションサービスの実証実験

モバイル 03/05 15:32

2019年02月22日(金)

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歯周病の早期発見を可能とするAIの開発に向け東北大とドコモが協力

医療/バイオ 02/22 07:05

2019年02月19日(火)

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iPhone 7がdocomo withの対象に、一括価格は税別39,600円

携帯キャリア 02/19 16:56

2019年02月15日(金)

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新田真剣佑、原宿でクレープに大満足! プリクラにも興味「星野さんと…」

芸能 02/15 13:47

2019年02月14日(木)

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ドコモ、EVO Japan 2019で5Gを使ったVRゲームレクチャーシステムを展示

携帯キャリア 02/14 18:08

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シャープとドコモ、5Gによる高精細8K映像のライブ伝送に成功

情報システム 02/14 11:25

2019年02月05日(火)

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ドコモ、Xperia XZ PremiumやXZ1/XZ1 CompactをAndroid 9に更新

携帯キャリア 02/05 16:16

2019年02月01日(金)

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分離プランはどうなる? ファーウェイのスマホは? ぷらら子会社化は「NOTTVと同じ失敗はしない」 - ドコモ決算

携帯キャリア 02/01 19:35

2019年01月25日(金)

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JR九州×ドコモが列車の車窓上でAR技術利用の新体感観光サービス

マーケティング 01/25 17:46

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横須賀市×京急×ドコモ、スマートモビリティを活用したまちづくり

情報システム 01/25 10:40

2019年01月16日(水)

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ドコモが解約金なし期間を3カ月に延長、2019年3月から

携帯キャリア 01/16 16:32

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ドコモと電通がデジタルOOHの新会社

マーケティング 01/16 15:58

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