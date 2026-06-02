ユニクロは、暑さの質の違いに応じて最適な服を選ぶ新たな考え方「適材適暑」を提案している。

適材適暑

近年、日本の夏は記録的な暑さが続いているが、その暑さは一様ではない。梅雨時期のじめじめとした湿気、真夏の肌を刺すような直射日光、昼の熱気が抜けきらない熱帯夜など、時間帯や環境によって暑さの質は大きく異なる。こうした多様な暑さに対して、暑さの質に合わせた装いを選ぶことが、より快適に過ごすために重要になっている。

「適材適暑」とは、その時々の暑さや環境に合わせて、素材・機能・デザインを選び、レイヤリングや着こなしを組み合わせることで、衣服で快適さをコントロールする、新しい服選びの考え方。今回のプロジェクトでは、暑さ対策の専門家であり、熱中症予防声かけプロジェクトの実行委員長でもある三宅康史医師(救急専門医)の監修のもと、医学的知見を取り入れながら適材適暑の考え方を整理した。

6月中旬より特集サイトを順次公開し、第1弾として「梅雨時期の適材適暑」を展開する。第2弾では「猛暑編」の公開が予定されている。

梅雨時期の暑さポイント

梅雨の蒸し暑い時期が早まっている。特に梅雨時期は高湿度で汗が乾きにくいことに注意が必要となる。家事や仕事などで自ら熱を作り出す人ほど体温上昇の危険がある中、衣服で効率よく汗を乾かし、「機能的な重ね着」で雨や冷房による急な温度差を調節することが対策の鍵となる。

入浴後は風通しのよい服装で体温調整

入浴

入浴後は脱水状態のため、水分をよく摂り体温を下げることが大切。風通しのよいゆったりとしたシルエットがおすすめとのことだ。着替え後は扇風機の風を当てて効率よく汗を乾かし、清潔に保つことが理想的だという。おすすめアイテムとして、暑い時期も快適に過ごせるクロップド丈の「レーヨンリラコ」(1,990円)や「エアリズムデオドラントメッシュステテコ」(1,500円)などが紹介されている。

寝室では熱帯夜対策と衣服での体温調整を

寝室

寝苦しい夜はエアコンなどで環境を整えつつ、衣服でも体温調整できる。汗をかいてもサラッとした肌ざわりの素材を選ぶことで、質の高い睡眠につながるという。おすすめアイテムとして、吸汗速乾と肌面平滑性に優れた「エアリズムパジャマ」が紹介されている。

キッチンでは熱気と湿気対策がポイント

キッチン

調理の火や湯気で熱や湿気がこもりやすいキッチンでは、機能性インナーと襟元や袖口が広い服の重ね着で空気の流れを作り、不快なベタつきを抑えることがポイント。おすすめの着こなしとして、「エアリズムインナー」とワイドシルエットの組み合わせが紹介されている。

在宅ワークではベタつきを抑え集中力維持

在宅ワーク

梅雨の室内は少しの動作で汗が噴き出しやすいため、ベタつきを抑える工夫が必要となる。リモート会議に備え、きちんと感はありながらも、ドライ機能や接触冷感がついたウェアを着用することで、仕事への集中力を維持できる。きれいめでありながら接触冷感が備わったトップスとして、「シアークルーネックショートカーディガン」や「エアリズムコットンカノコポロシャツ」(いずれも2,990円)などが紹介されている。

満員電車やバス移動はムレ対策を重視

満員電車 バスの移動

満員電車やバスの中は、湿度に加え、人の熱気と身体を動かすことによる発汗が重なる非常に不快な環境。精神的にも疲れやすい時だからこそ、衣服内環境を整えるエアリズムを味方にし、シャツやジャケット、パンツも通気性の良いものを選び、熱をこもらせないのがポイントだという。

「エアリズムインナー」には、ドライ、肌面平滑性、接触冷感、消臭などの快適機能が満載。アウターには感動パンツやジャケットなどをあわせるのがおすすめだとう。

運動時は衣服内換気と速乾性が鍵

運動時

汗が乾きにくく体温が急上昇しやすい梅雨の運動時は、最大限の注意が必要とされる。ストレッチ性があり動きやすく、速乾性の高いアイテムで汗を乾かしつつ、シャツアウトして衣服内の換気を積極的に促すのがポイント。おすすめの着こなしとして、通気性と速乾性が高いメッシュ素材のエアリズムに、汗をかいてもすぐ乾く「ドライEX」機能の組み合わせが提案されている。

突然の雨はムレ対策と雨対策を両立

突然の雨

撥水加工の施されたアウターをバッグに入れておくことで、急な雨にも対応できる。アウターが雨を弾く一方、内側では体温と汗による熱気が逃げ場を失い、衣服内は「蒸し風呂状態」に。ムレを防ぐため、吸湿性のあるインナーを選ぶことが推奨される。

おすすめの着こなしとして、小雨程度の水をはじく撥水加工つきの「ポケッタブルUVカットパーカ/NANODESIGN」(3,990円)と、「エアリズムUネックT」(1,290円)の組み合わせが紹介されている。

雨上がりは蒸し返しに注意

雨上がり

輻射熱(照り返し)と湿気が重なる雨上がりは、身体への負担が増大する注意シーン。あらゆるリスクが重なるからこそ、吸汗速乾やUVカットに加え、軽量でストレッチ性のある素材を組み合わせ、フルスペックで備えたい。

速乾性が高く動きやすい高機能の「感動パンツ」(3,990円)のほか、「UVカットコンパクトアンブレラ/遮熱」(2,990円)などのアイテムが紹介されている。

働く現場にも広がる「適材適暑」

適材適暑の考え方は日常生活にとどまらず、働く現場にも広がり始めている。小田急電鉄では、夏季のホーム上での安全確認や案内業務などにおける係員の負荷軽減を図るため、2025年からエアリズムコットンカノコ ポロシャツを夏の制服として導入している。

暑さレベルが一目でわかる大型気温計を設置

猛暑に対する取り組みとして、6月1日から、駅ナカ店舗を中心とした全国の一部店舗に、その日の暑さレベルを直感的に把握できる大型気温計を設置している。気温と連動して「真夏日」「酷暑日」などを表示し、「今日はどんな暑さか」を直感的に知り、その日の暑さに応じた服選びを行える環境を提供する。

気温計設置店舗は、JR池袋駅中央1改札内店、ウイング新橋店、なんばウォーク店、名古屋エスカ店、博多口地下街店の5店舗となる。