ユニクロから5月15日に発売された「ユーティリティバックパック」が、SNSで話題となっています。15インチのPCも入る収納力でありながら、すっきりとしたデザインが人気なのだとか。

こちらが、すっきりとしたスタイリッシュな見た目と十分な収納力を両立したユニクロの新作「ユーティリティバックパック」です。

容量は22L(約高さ48×横幅28×マチ14.5㎝)で、メイン収納には15インチのPCまで入るスリーブ付き。サイドポケットには伸縮性のあるメッシュと口元にはゴムテープのバインディング入りで、大きめの水筒などを入れることが可能に。

また、ボディ背面には硬いボード芯材が入っており、さらに、ストラップには太め幅かつ厚手のスポンジ芯材が入っているので、背負った時の安定性・快適性は抜群。持ち手ハンドルはへたりにくい加工が施されており、小雨程度の水をはじく撥水加工で、軽い雨でも安心の設計となています。

カラーはBLACKとOLIVEの2色展開で、価格は4,990円。SNSでは、「結構大きくてかなり使いやすそう!」「おむつバッグにぴったり」「コスパという点では間違いなくすごい」といった声が。

デザイン性と実用性、そして手に取りやすい価格を兼ね備えたユニクロのユーティリティバックパック。日常使いはもちろんのこと、旅行や子育てシーンまで幅広く活躍するリュックとして、今後も人気が続きそうです。