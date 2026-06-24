ユニクロは、初の映画化が実現した「ちいかわ」をモチーフにした特別なUTコレクションの発売情報を発表した。イラストレーターのナガノ氏完全監修による『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念した特別なアイテムが用意されている。

発売を記念して、UNIQLO FLOWER取扱店舗およびオンラインストアにて対象商品(観葉植物)を購入した方に、オリジナルガーデンピックをプレゼントする企画も実施される。

オリジナルガーデンピック

また、7月17日よりちいかわ柄のギフトカードも発売開始となる。全国のユニクロ店舗で購入できるプリペイド式の「ギフトカード」と、オンラインストアで購入しメールやSNS等で気軽に贈ることができる「eGift Card」の2つのタイプが用意されている。

ギフトカード

7月17日発売! コレクション第1弾のTシャツ

7月17日に発売されるコレクション第1弾には、普段使いしやすいTシャツがラインナップされている。全国のユニクロ店舗およびオンラインストアにて販売され、展開商品は「WOMEN Tシャツ4柄」(1,990円)と「KIDS Tシャツ4柄」(990円)の2種。

WOMEN Tシャツ4柄 1,990円

KIDS Tシャツ4柄 990円

7月24日発売! コレクション第2弾のスウェットシャツ

7月24日には、コレクション第2弾として温かみのあるスウェットシャツが発売されるとのこと。価格は「WOMEN スウェットシャツ3柄」(3,990円)、「KIDS スウェットシャツ3柄」(1,990円)。販売店舗はアイテムごとに異なり、WOMENは全国のUTフルラインナップ店舗およびオンラインストア、KIDSは全国のユニクロ店舗およびオンラインストアにてそれぞれ展開されるという。

WOMEN スウェットシャツ3柄 3,990円

KIDS スウェットシャツ3柄 1,990円

(C)nagano