ヤマハ発動機は8月31日まで、人気バンド「ずっと真夜中でいいのに。」とコラボレーションした新型ファッションスクーター「Fazzio(ファツィオ)」を、横浜のブランド発信拠点「YamahaE-Ride Base」(横浜・みなとみらい)にて展示している。

「Fazzio」は、"Simple & Casual Mover as a Lifestyle-wear"をコンセプトに、機能性とファッション性を高次元で融合させた原付二種スクーター。シンプルかつユニークで、普段着のように気負わず乗れるスタイリングを追求している。

若年層を中心に、これまで二輪車に馴染みがなかった方へ、単なるモビリティを超えた自己表現の一部としての魅力を提案しようと、このほど、Z世代に絶大な人気を誇る“特定の形をもたない”音楽バンド「ずっと真夜中でいいのに。」とコラボレーションすることに。

展示車両は、「ずっと真夜中でいいのに。」チームがゼロから手掛けた、こだわりの詰まったデザインで、世界に1台だけの特別な車両。展示空間も「ずっと真夜中でいいのに。」の世界観を存分に感じられる仕上がりとなっている。

展示期間は8月31日まで。予約不要、入場無料で楽しむことができる。