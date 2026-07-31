「今年の夏は、“元祖レスキュー番組”の『爆笑レッドカーペット』にお任せあれ!」――高橋克実と今田耕司がMCを務めるフジテレビ系バラエティ特番『爆笑レッドカーペット』が、8月1日(18:30～21:00 ※一部地域では放送時間が異なる)に生放送される。

昨年夏に11年ぶりの復活を果たし、今年正月にも放送された“令和の爆笑レッドカーペット”第3弾。復活後初の生放送で、総勢40組以上の芸人が最新のショートネタを次々と披露する。

7時間超の「笑いの夏祭り」、40組以上が登場

『爆笑レッドカーペット』は、2007年2月の放送開始以来、テレビ界に“ショートネタ”ブームを巻き起こしたお笑い番組。2025年8月に11年ぶりとなる「大復活SP」、2026年1月に「新春SP」が放送され、今回は復活後初めて生放送に挑む。

同日は、15時から『ツギクル芸人グランプリ2026』、18時30分から『爆笑レッドカーペット』、21時から土曜プレミアム『ENGEIグランドスラム』を一挙生放送。トータル7時間超のお笑い企画「ENGEI 8 笑いの夏祭り」が展開される。

スタジオには、番組のレギュラー放送時代から出演してきた常連芸人をはじめ、初登場となる新世代芸人、直前に放送される『ツギクル芸人グランプリ2026』の優勝者まで、世代や芸のジャンルを超えたメンバーが集結。漫才、コント、ピン芸など、多彩なショートネタを披露する。

なすなかにし×ラジバンダリ西井 新旧芸人がコラボ

新旧の“レッドカーペット芸人”によるコラボネタも登場する。なすなかにしは、「ラジバンダリ」のフレーズで一世を風靡した元ダブルダッチのラジバンダリ西井とスペシャルユニットを結成。エルフ荒川も、ある“先輩ギャル芸人”と共演する。

さらに、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のキャラクターである、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがオープニングアクトに挑戦。「ENGEI 8 笑いの夏祭り」の通し企画「劇団ひとり 世界一のピエロ中継」では、劇団ひとりが生放送中に突如現れ、壮大なスケールの大道芸に本気で挑む。

出演芸人は、アキラ100％、今井らいぱち、ウエスP、エマ、エルフ荒川、お見送り芸人しんいち、おミュータンツ、蛙亭、かが屋、ガチャガチャ、キャツミ、9番街レトロ、コットン、サスペンダーズ、サルゴリラ、ジェラードン、ジャルジャル、庄司智春、新鮮なたまご、スクールゾーン、セルライトスパ、たくろう、タチマチ、ちゃんぴおんず、天才ピアニスト、どぶろっく、トム・ブラウン、なかやまきんに君、ななまがり、ネイビーズアフロ、ネルソンズ、バタハリ、ハライチ、ハリウッドザコシショウ、5GAP、紅しょうが、歩子、U字工事、ゆんぼだんぷ、ラジバンダリ西井×なすなかにし、ラビットラ、ロッチら。

佐野晶哉がスペシャルMC、吉田仁人らが採点

高橋と今田に加え、Aぇ! groupの佐野晶哉がスペシャルMCとして参加。進行はフジテレビの山崎夕貴アナウンサーが務める。

芸人たちのネタを採点する「レッドカーペット会員」には、えなりかずき、菅田愛貴(超ときめき宣伝部)、竹財輝之助、長浜広奈、野呂佳代、ゆうちゃみ、吉田仁人(M!LK)が登場する。

7人は芸人たちのショートネタを間近で鑑賞し、面白さに応じて1～3点で採点。その合計点によって「満点大笑い」「大笑い」「中笑い」「小笑い」の4段階で評価する。

高橋克実、今田耕司の司会に「圧倒されっぱなし」

朝から晩までお笑い番組を放送してほしいと考えるほどのお笑い好きだという高橋は、7時間超の大型企画を歓迎。「1年の真ん中にまたお笑い番組づくしの1日があるっていう。年末年始だけじゃ物足りないですもんね(笑)」と喜ぶ。

復活後の『爆笑レッドカーペット』については、“温故知新”の魅力があると分析。十数年前に見て大笑いしたネタが現在も同じように笑えることに触れ、「懐かしさだけではない、普遍的な面白さというのかな、不滅な感じがしますよね」と語った。

今田の司会ぶりについては、「とにかく、回すことにかけては天下一品」と絶賛。芸人の何げない言葉もすぐに拾って進行するセンスに、「僕はいつも圧倒されっぱなしで。一緒に司会をしてはいますけど、もはや視聴者の感覚です(笑)」と明かした。

視聴者には、「お笑い番組の生放送7時間超えという“お年玉”…じゃなくて、夏だから“お中元”ですね」と呼びかけ、「特大サイズの“お中元”を受け取って、堪能してください!」とメッセージを送った。

今田耕司「困っている枠があったら、その枠を埋める」

今田は、今年のフジテレビの夏をお笑いの生放送で盛り上げる企画について、『爆笑レッドカーペット』は「そういう状況にぴったりの番組」だと強調する。

その理由を「言うたら、“元祖レスキュー番組”ですから」と表現し、「困っている人がいたら助けてあげる。困っている枠があったら、その枠を埋める(笑)。素晴らしい仕事をする番組なのでね、お任せあれ!」と笑わせた。

『ツギクル芸人グランプリ』から『爆笑レッドカーペット』を経て、『ENGEIグランドスラム』へ続く編成については、若手が大会で注目され、短いネタで観客を沸かせ、最後に長尺の本ネタを披露するという「ひとりの芸人の人生を見ているかのような、素晴らしい流れ」と説明する。

『爆笑レッドカーペット』の魅力については、体を張る芸人から、しゃべくりで勝負する芸人まで出演できる幅広さを挙げ、「その人ならではの世界観を、1分間にぎゅっと凝縮した形で見せてくれる、非常に貴重な番組」と語った。

最後に、「この“笑いの夏祭り”は、家の中でボーっとしながら、いつ見始めても楽しめるお祭り」と紹介し、家族や友人と一緒に楽しんでほしいと呼びかけた。

【編集部MEMO】

今田耕司は、1966年3月13日生まれ、大阪府大阪市出身。1985年にNSC大阪校4期生として芸能活動を始め、バラエティ番組を中心に司会、俳優、声優、音楽など幅広い分野で活動している。『ダウンタウンのごっつええ感じ』などで人気を集め、数多くのレギュラー番組や大型特番でMCを担当。俳優としてドラマ『いつかまた逢える』『将太の寿司』『下町ロケット』、映画『ぼくんち』『八王子ゾンビーズ』などに出演している。

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