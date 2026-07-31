エスエス製薬は7月31日、ED用市販薬「シアリス(要指導医薬品)」(希望小売価格5,808円)を薬剤師が在籍する一部店舗(イオングループ、ツルハグループ、ウエルシアグループ)で順次発売を開始した。8月31日より全国の対象店舗で展開する(予定)。

同社が実施した調査では、日本人男性の約2人に1人がEDの可能性がある一方で、疾患理解の不足から自身がEDだと認識できていなかったり、自尊心から認められない、羞恥心から医療機関を受診できないなどの理由から、適切な対処ができていない人も一定数存在することが明らかになった。

今回の市販化は、薬剤師による服薬指導のもと、正規品にアクセスできる環境を広げることで、EDに悩む人々が適切な対処につながるよう後押しするもの。服用の可否を薬剤師が判断するためにEDに悩む当事者本人が回答するチェックリストは、ブランドサイトに加え、シアリスLINE公式アカウントからもアクセスでき、購入前の確認をよりスムーズに行える環境を整えている。

ED(勃起不全・勃起障害)とは、満足な性行為を行うに十分な勃起が得られない、あるいは維持できない状態が持続または再発する症状を指す。医療用医薬品のシアリス錠は、これまで100カ国以上で医師の診療・処方のもと使用され、20年以上にわたりED治療薬として多くの男性をサポートしてきた。日本国内における使用実績は今年で20年目を迎えており、今回の承認により、薬剤師による適切な情報提供のもとで購入できるスイッチOTC医薬品として初めて提供されることになる。

「シアリス」の購入方法

本剤の購入には、大きく3つのステップがある。

まず、ブランドサイトまたはLINE公式アカウントからチェックシートに回答し、薬の服用可否を確認する。チェックシートは本剤の使用可否を確認するためのもので、薬剤師が服用の可否を判断するための重要なツール。購入を希望する人が事前に自身の状態を確認し、その結果を薬剤師に提示することで、購入時の確認をより適切かつスムーズに行える。チェックシートはLINE版・Web版・印刷版の3種類を用意している。また、購入希望者が事前に取扱店舗を確認できるよう、ブランドサイトおよび公式LINEアカウントで販売店検索機能を追加している。

次に、チェックシートの結果を薬剤師に提示し、服薬指導および情報提供を受ける。

その後、薬剤師が内容を確認したうえで、購入可能な場合に限り販売する。本人のみ購入可能であり、年齢確認のため身分証明書の提示が必要になる場合がある。なお、1度の購入につき1箱まで購入できる。

購入前に知っておきたい基礎情報

Q1.シアリスはどんな人が対象?

A．本剤はED(勃起不全・勃起障害)を有する成人男性(18才以上)の、満足な性行為を行うのに十分な勃起が得られないか、または勃起を維持できない状態が持続する人のための医薬品(性欲増進剤ではない)。女性は服用できない。医師の治療を受けている人、処方薬を服用している人、心臓や血管系障害の疑いのある人、他のED治療を受けている人、持続ぼっ起症や陰茎の変形のある人、薬等によりアレルギー症状を起こしたことがある人、軽度の運動で息苦しくなったり胸が苦しくなる人、高齢者は、服用前に医師または薬剤師に相談する必要がある。自身がEDかどうかを簡易に確認できる「EDセルフチェック」も活用できる。

Q2．シアリスは医者の処方が必要?

A．医療用医薬品であるシアリス錠は処方が必要だが、OTC医薬品であるシアリスは不要。本人のみ購入が可能であり、必ず薬剤師から対面での服薬指導や情報提供を受ける必要がある。

Q3．シアリス購入には何が必要?

A．回答済みのチェックシート及び薬剤師による服薬指導、情報提供が必要となる。また、身分証明書(年齢確認)が必要になる場合がある。

Q4．シアリスはどのような副作用がある?

A．同成分の医療用医薬品では、副作用の疑いとして次のような症状が報告されている。主なものは、頭痛、顔のほてり・潮紅、消化不良や胃の不快感、そのほか鼻づまり、背中や筋肉の痛みなどが報告されている(国内臨床試験〔承認時〕に基づく主な発現頻度)。症状が気になる場合は医師または薬剤師に相談できる。まれに、「勃起が4時間以上続く」、服用後、急に視力が低下したり、目が見えなくなる等の症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受ける必要がある。詳しくは添付文書に記載されている「使用上の注意」で確認できる。

Q5．シアリスを服用する際に何を避けるべき?

A．本剤を服用している間は、狭心症などの心臓病によく使用されるニトログリセリン、ニコランジルなどの硝酸剤など、リオシグアト、ケトコナゾール、イトラコナゾール、クラリスロマイシンは使用できない。また、グレープフルーツジュースなどは本剤に影響するため、控える必要がある。