INFORICHは4月27日より、アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属する5グループとのコラボレーション企画「KAWAII LAB.日本ジャック計画!!」を順次展開する。

本プロジェクトは、「CheerSPOT」で、スマホ充電レンタルサービス「CHARGESPOT」のデジタルサイネージに応援広告を掲出できる参加型プロジェクト。KAWAII LAB.から参加するグループは、「FRUITS ZIPPER」「CANDY TUNE」「SWEET STEADY」「CUTIE STREET」「MORE STAR」の5グループ。

FRUITS ZIPPER

CANDY TUNE

SWEET STEADY

CUTIE STREET

MORE STAR

「CheerSPOT」アプリからファンが個人でチア(応援広告を掲載)を贈ることで、チア数に応じて特典が順次解放。1,000チア達成で「メンバーが載ったコラボバッテリー&CHARGESPOT半年無料券をメンバーへ贈呈」、2,000チア達成で「限定デザインでラッピングされたバッテリースタンドが全国に登場」、そして、3,000チアを達成すると「コラボバッテリーが全国のチャージスポットに放出され、ユーザーの手元へ届く」。

参加グループそれぞれが3,000チアの達成を目指しながら、次のグループへとバトンが繋がれ、カワイイラボ全体で1万5,000チア達成をゴールに設定。全国のチャージスポットを舞台に、日本中をカワイイラボで埋め尽くすことを目指すという。

各グループごとのキャンペーン期間は以下のとおり。

なお、特典キャンペーン期間終了後も、コラボサイネージの常時掲載は全グループ継続して実施される。