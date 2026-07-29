牛丼チェーン店「すき家」は7月28日より、夏にぴったりな「冷やし汁」を販売している。
「冷やし汁」は、出汁や2種の味噌、白胡麻をブレンドした冷たい汁に、大ぶりの木綿豆腐とオクラを合わせた一品。出汁の風味や豊かな胡麻の香りに、シャキシャキ食感のオクラ、食べ応えのある木綿豆腐など、暑い時期でもおいしく、ひんやり具材感のある一杯に仕上げられている。価格は単品240円。
また、単品での注文よりお得な「牛丼(並盛) 冷やし汁おしんこセット」(760円)などのセットも用意されている。
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