今年4月にフリーアナウンサーへ転身した岩田絵里奈が、きょう23日に放送される古巣の日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～)に登場。人気企画「前髪ぱっつんチェンジ」に参戦し、「埋もれないアナウンサーになりたい」との思いから、決意の“前髪ぱっつん”姿を披露する。

岩田絵里奈

「前髪ぱっつんチェンジ」は、今一歩抜けきれない芸能人たちが現状打破を目指し、前髪をぱっつんにして新たな自分を探るという企画。今回、岩田のほか、薄幸(納言)、LiLiCo、おいでやす小田が参加し、変身の様子を桜井日奈子、佐野雄大(INI)、陣内智則が見届ける。

フリーアナウンサー業界が“戦国時代”ともいえる状況の中、岩田が目指したのは、森香澄のような“あざとかわいい系アナウンサー”。新天地で埋もれない存在になるため、思い切った断髪を決意した。披露された新ヘアには、桜井が「めちゃめちゃかわいい」と絶賛。先輩アナウンサーの伊藤遼もあ然とするほどの変貌ぶりを見せる。

局アナ時代から明るく親しみやすいキャラクターで人気を集めてきた岩田だが、フリー転身直後に打ち出したのは、これまでのイメージを一歩押し広げるような大胆な変化だった。アナウンサーという枠を超えて、自身の見せ方そのものをアップデートしようとする今回の挑戦に注目だ。

【編集部MEMO】

岩田絵里奈は、1995年8月30日生まれ、東京都出身。慶應義塾大学文学部を卒業後、2018年に日本テレビへ入社し、『スッキリ』『世界まる見え!テレビ特捜部』『沸騰ワード10』などで活躍した。明るく親しみやすいキャラクターと、安定感のある進行力で支持を集め、情報番組からバラエティまで幅広いジャンルで存在感を発揮。2026年4月からはフリーアナウンサーとして新たなスタートを切っている。

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