ウェルネスダイニングは、全国の25～65歳の男女300人を対象に実施した「夏バテに関するアンケート調査」の結果を公表した。

調査では、約半数が夏バテを経験したことがある一方、夏バテ対策として「3食バランスの取れた食事」を意識している人は35.4％にとどまることが分かった。

調査によると、「夏バテをよく経験する」が11.3％、「時々ある」が39.0％で、合計50.3％が夏バテを経験していると回答した。

夏バテの際に気になる症状では、「全身の倦怠感・だるさ・睡眠の質の低下・寝苦しさ」が73.0％で最多となり、続いて「食欲不振」が37.1％、「集中力の低下・やる気が出ない」が28.7％となった。

夏バテ時の食事については、「そうめん・うどんなどの麺類」が70.0％で最も多く、「アイスクリームやゼリー」が45.1％で続いた。一方、「普段どおりと変わらないバランスの取れた食事を摂る」と回答した人は16.5％にとどまり、食事内容が偏る傾向がみられた。

また、日頃の夏バテ対策として実践していることでは、「こまめな水分補給」が73.4％で最多だった一方、「3食バランスの取れた食事を摂る」は35.4％、「疲労回復に良いとされる特定の食材を摂る」は25.7％だった。「特に何もしていない」と回答した人も13.1％いた。

夏バテ時に求める情報やサポートについては、「栄養バランスを整える簡単レシピ」と「夏バテに効く食材とその調理法」がともに43.0％で最多となった。続いて「効率よく栄養を摂るための知識やコツ」が25.3％、「消化に優しい献立のアイデア」が22.4％となり、実践しやすい食事情報への需要が高いことがうかがえた。

調査結果を受けて同社の管理栄養士は、電子レンジ調理や和えるだけのメニューなど火を使わない調理法の活用、市販の総菜や冷凍食品の利用、麺類に加えてサラダチキンや豆腐、卵などのたんぱく質を組み合わせることなどを提案している。