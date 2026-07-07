マイナビは7月6日、「夏バテと仕事に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年6月1日～6月5日、全国の20-50代の正社員20,045人および、全国の経営者・役員または会社員で、中途採用業務を担当する829人を対象にインターネットで行われた。

正社員の約4割が昨年「夏バテ」を経験

本調査における「夏バテ」は、夏季特有の暑さや湿度、室内外の気温差などを背景に、疲労感やモチベーションの低下、体調面での不調などを感じる状態を指す。医学的な診断を示すものではなく、あくまで回答者自身の認識に基づくものである。

20～50代の正社員に、これまで夏バテの経験があるかを聞いたところ、「夏バテを経験したことがある」割合は56.5%と半数を上回った。また、昨年の経験有無について聞くと38.1%が夏バテを経験したと回答しており、働く人にとって身近な体調変化である様子がうかがえる。昨年夏バテを経験した人の具体的な症状をみると、「強いだるさ・疲労感を感じた(51.0%)」が最多で、「やる気が出ない/モチベーションが落ちたと感じた(40.8%)」など、行動や意欲に関わる不調も4割前後みられた。

夏バテの経験

64.4%が「夏バテが業務に影響した」と回答

昨年夏バテを経験した人に、業務への影響について聞いたところ、「業務に影響した」割合は64.4%となった。年代別では大きな差はみられず、20～40代ではいずれも6割以上が業務への影響を感じており、幅広い層で影響が認識されているようだ。具体的な影響としては、「集中力の低下により作業効率が下がった」「食欲がなくやる気が出なかった。頭が回らなかった」といった声に加え、「夜に眠れず、作業能率が落ちた」「通勤時や業務中に体調不良を感じ、いつもよりもペースが落ちた」などの回答もみられた。 夏バテは日常生活や仕事のパフォーマンスにも影響を与えうる可能性が示唆される。

「夏バテを理由に仕事を休んだことがある」割合は4割以下にとどまる

昨年夏バテを経験した人のうち「仕事を休みたい」と思った割合は70.2%だった。一方、休みたいと思った人のうち、「実際に夏バテを理由に仕事を休んだことがある」人は38.1%にとどまり、6割以上は休みたいと感じながらも休暇取得には至っていなかった。これらの結果から、体調不良やモチベーションの低下を感じながらも業務を継続している人が一定数存在する可能性が考えられる。 また、過去夏バテを経験した人に、職場で「あったら嬉しい夏バテ対策」について聞いたところ、「体調が優れない時に休みやすい制度・雰囲気(36.6%)」が最も多く、「水分補給をしやすい環境づくり(ウォーターサーバーなどの設置)」が36.3%と続いた。日常的な体調管理や働き方に関わる対策が上位に挙げられており、特別な施策に限らず、身近な職場環境の整備が求められている様子がうかがえる。

従業員向けの夏バテ対策を実施している企業は約3割

企業の中途採用担当者に対して、従業員向けの夏バテ対策の実施状況について聞いたところ、「実施している」割合は32.7%にとどまり、約7割は対策を行っていなかった。

対策を行っている企業の内容としては、「熱中症対策の実施」や「適度な冷房の温度設定」、「水分補給ができる環境の整備」など、従業員の健康管理を目的とした取り組みに加え、「飲料や塩分補給食品の配付」「服装規定の緩和」などの回答がみられた。職場で「あったら嬉しい夏バテ対策」に挙げられていたような、身近な職場環境の整備に取り組む企業も一定程度存在する一方で、従業員のニーズとの間にはギャップが生じている可能性もうかがえる。