スウィートは、カラーコンタクトブランド「Primore(プリモア)」より、イメージモデルのMINAMIがプロデュースする日本初(※)のDIA(レンズ直径)15.0mm軸固定水光カラーコンタクトレンズを発売する。

Prism ICE(プリズムアイス)

同商品は、トレンドの水光デザインを使いたいが「盛れるサイズ感」「レンズ回転による位置ズレ」「中顔面の強調抑制」が心配というユーザーのリアルな悩みに着目して開発した。「DIA15.0mm」「GDIA14.8mm」という国内最大級サイズでの軸固定水光レンズを実現し、水光特有のうるみ感と、存在感のある瞳を演出するデザインを両立させている。

15.0mmの大きなサイズに太フチを組み合わせることで黒コン(黒色カラコン)のような存在感を実現した。目元の重心を下げるコンパクトな水光デザインやズレにくい「軸固定設計」で、ハイライト位置を安定させている。

新色は「Prism ICE(プリズムアイス)」「Prism HONEY(プリズムハニー)」「Prism CHERRY(プリズムチェリー)」の全3色。

Prism HONEY(プリズムハニー)

Prism CHERRY(プリズムチェリー)

Sweet公式通販サイトでの一般発売は7月30日、ドン・キホーテでは7月31日より順次販売を開始する。価格は1箱10枚入りで1,650円。

発売を記念し、対象店舗での2箱購入ごとにオリジナルトレカやポストカードがもらえる限定ノベルティキャンペーンも実施する。

※日本国内における「DIA15.0mmの軸固定水光カラーコンタクトレンズ」として。同社調べ(2026年7月時点)