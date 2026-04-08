パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは4月3日、コスメ展示会「#ドンコスフェスティバル2026SS」内にて、「#ドンコスヒットアワード2026SS」を発表した。

ドンコスヒットアワードとは、2025年下半期(7～12月)に支持を集めたコスメをランキング形式で発表する企画。10万点を超えるコスメの中から、販売実績やインバウンド需要など、多角的な観点に基づき全6部門のトップ5、計30商品を選出・発表した。

国内売れ筋 トレンドワールドコスメ賞

ドン・キホーテで展開する韓国をはじめとした海外ブランド商品の中から、国内で多く購入された商品を選出した。

1位に選ばれたのは、JT「ダルバ ホワイトトリュフ ファーストスプレーセラム」。前回の3位から順位を上げ、首位を獲得した。下半期累計販売点数約15.6万点を記録した韓国コスメ。イタリア産ホワイトトリュフと植物性オイル配合の、豊かな水分を与えツヤ肌に仕上げる保湿ケアミスト。SNSでの話題性に加え、乾燥が気になる季節にメイクの上からでも使える実用性が高く評価された。

ダルバ ホワイトトリュフ ファーストスプレーセラム

世界が注目? インバウンドヒット賞

訪日客に多く購入された商品を選出。1位はDHCの「DHC速攻ブルーベリー」が獲得した。素早く溶けてスピーディーにアプローチするサプリメント。パソコンやスマホの利用時間が長い人や運転が多い人におすすめの商品として、下半期の累計販売点数約10.2万点を記録。国籍を問わず支持を集めた。

DHC速攻ブルーベリー

ドンキ独占 コラボコスメ賞

2025年中に発売を開始したメーカーとの企画品・協業品の中から、多く購入された商品を選出した。

1位はロート製薬の「スキンアクア トーンアップUV ラベンダー パワーパフガールズ企画品」。鉄板人気のトーンアップUVと世界中で人気のアニメ「パワーパフガールズ」がコラボした限定デザイン商品で、既存ユーザーのみならず、推しアイテムとして支持され、累計販売点数約16万点を記録した。

スキンアクア トーンアップUV ラベンダー パワーパフガールズ企画品

PBニューフェイス賞

下半期に発売されたPB商品の中から、国内で多く購入された商品を選出した。

1位はPPIT「ゴートミルク ボディシャンプー マンゴー」だった。発売以来約200万本売れている人気シリーズから登場した、マンゴーの香りが広がるビタミンCを配合した成分特化型のボディソープ。ミルク缶をイメージした可愛らしいパッケージと、惜しみなく使える大容量のコスパの良さが評価され、累計販売点数約4.7万点を記録した。

ゴートミルク ボディシャンプー マンゴー

ドンキ従業員が選ぶ、リアルベストバイ賞

バイヤーが厳選した「2025年発売の思い入れが強かったアイテム」24品の中から、ドンキの美容に携わる従業員640名が「おすすめしたい商品」に投票し、選出した。

1位にはVT CUBE JAPAN「VTリードルショット ユニバースキット」が選ばれた。5種類のリードルショットを体験できるバラエティーセット。5種類×10包(計50包)というボリュームによるコスパの良さと、デイリーケアからエイジングケアまで肌悩みに合わせたケアを手軽に試せる点が評価され、累計販売点数約5.9万点を記録した。

VTリードルショット ユニバースキット

みんなが買ったカラコンは? ドンキベストカラー賞

カラーコンタクトの1day/1month、カラーすべての実績を含めて販売点数の多かった商品を選出した。

1位に選ばれたのは、アイセイ「エバーカラーナチュラル パールベージュ」。下半期累計販売点数約11.3万点を記録し、2度目の首位に輝いた。色素薄めのベージュと極細フチが作る"ちゅるるん"とした儚げな瞳が人気を集めている。トレンドが移り変わる中でも「迷ったらこれ」という定番人気を確立している。