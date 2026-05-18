ファミリーマートは5月29日、韓国コスメブランド「milktouch(ミルクタッチ)」のミニサイズコスメ、ティント・グロス・マスカラを全国のファミリーマートで順次発売する。

同シリーズは、持ち運びに便利な「ミニサイズ」の枠を超え、ファッションの一部として自分らしさを表現できる限定コレクション。すべての商品にハートチャームが付いており、バッグやポーチに取り付けて自分好みにアレンジできる。

同ブランド初のミニサイズティントとなる「グロウ フィット ステイン ポケット リップティント」(990円)は、透き通るようなクリアな発色と、うるおいに満ちたツヤが唇に密着し、ひと塗りで美しい仕上がりを長時間キープする4色展開。さらに、マイルドプランピング処方により、心地よい清涼感とともに、ふっくらとしたボリューム感のある仕上がりを実現する。

「ミルクタッチ グロウ フィット ステイン ポケット リップティント(01 ハニー、02 ピーチ、03 ベイビー、 04 ラブ)」(各990円)

あわせて発売する「グロウ フィット オーロラ ポケット リップグロス」(1,078円)は、ティントに重ねて使うことで、オーロラのようにきらめく唇に仕上がるリップグロス。ティント同様にマイルドプランピング処方となっている。カラーは「01 ピーチデュー」「02 グレープデュー」の2色展開。

「ミルクタッチ グロウ フィット オーロラ ポケット リップグロス(01 ピーチデュー、02 グレープデュー)」(各1,078円)

「スキニー フィット ロング フィルム ポケット マスカラ」(1,100円)は、ダマになりにくく、まつ毛1本1本にしっかり密着しながら、自然で美しいロングまつ毛に仕上がるマスカラ。にじみに強いフィルム処方でカールを長時間キープし、軽やかなつけ心地を実現する。さらに、ぬるま湯で簡単にオフできるイージーウォッシャブルで、毎日のメイクも快適に使用できる。カラーは使いやすい「ブラック」と「ブラウン」の2色展開となる。