バンダイ ガシャポン公式は、TVアニメ「らんま1/2」をモチーフにした「めじるしアクセサリー」(400円)について、7月28日17時からガシャポンオンラインで2次受注予約を開始すると発表しました。
本商品は、TVアニメ「らんま1/2」のキャラクターをデフォルメデザインで立体化した「めじるしアクセサリー」。
1次発売時はオンラインで即完売となってしまいましたが、今回ガシャポンオンラインにて2次受注受付が決定しました。
この発表に、「Pちゃんと玄馬パンダ欲しい」「今回こそゲット出来ますように」「二次販売あるんだ!」「えぐかわいいなんだこれ」とさっそく喜びの声が。二次受注も人気となることが予想されます。ゲットしたい方はお見逃しなく!
／— 【公式】バンダイ ガシャポン (@Gashapon_Bandai) July 27, 2026
TVアニメ「らんま1/2」
めじるしアクセサリー
（税込400円）
＼#ガシャポンオンライン で
7月28日17:00から2次受注予約開始予定！
TVアニメ「らんま1/2」から
めじるしアクセサリーが登場🍥
デフォルメされたキャラクターたちが可愛い❤️
いろんな持ち物のめじるしにしてね✨
👇購入… pic.twitter.com/kbApWOxFle