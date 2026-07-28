バンダイ ガシャポン公式は、TVアニメ「らんま1/2」をモチーフにした「めじるしアクセサリー」(400円)について、7月28日17時からガシャポンオンラインで2次受注予約を開始すると発表しました。

本商品は、TVアニメ「らんま1/2」のキャラクターをデフォルメデザインで立体化した「めじるしアクセサリー」。

1次発売時はオンラインで即完売となってしまいましたが、今回ガシャポンオンラインにて2次受注受付が決定しました。

この発表に、「Pちゃんと玄馬パンダ欲しい」「今回こそゲット出来ますように」「二次販売あるんだ!」「えぐかわいいなんだこれ」とさっそく喜びの声が。二次受注も人気となることが予想されます。ゲットしたい方はお見逃しなく!