スターバックス コーヒー ジャパンは、スターバックス初のカプセルトイ「スターバックス ジョイフル カプセル」を8月2日から東京都内19店舗で発売する。

「スターバックス ジョイフル カプセル」

「スターバックス ジョイフル カプセル」は、スターバックスの人気ビバレッジやフードをモチーフにした、手のひらサイズのぬいぐるみチャーム。日本オリジナルデザインを採用しており、どのデザインが入っているかは開封してからのお楽しみとなる。

チャームにはフックが付いており、バッグやポーチに付けたり、チャーム同士をつなげたりして楽しめるのが特徴。

ラインアップは全5種類。商品例として、「ダブル トール ラテ（To Go）」「抹茶 クリーム フラペチーノ」「キャラメル マキアート（For Here）」「TOKYO ロースト」「シュガードーナツ」などをモチーフにしたデザインを用意する。

TOKYO ロースト

キャラメル マキアート （For Here）



シュガードーナツ

ダブル トール ラテ （To Go）

抹茶 クリーム フラペチーノ

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価格は1回880円。発売から一定期間は1会計2点まで。対象年齢は15歳以上で、商品サイズは約50～80mm前後となる。

取り扱い店舗は、池袋サンシャインシティ アルパ 1階店、グランスタ八重洲店、ルミネエスト新宿店、新宿サザンテラス店、渋谷モディ店、渋谷ストリーム店、東急プラザ表参道オモカド店、渋谷パルコ店、WITH HARAJUKU店、東急歌舞伎町タワー店、表参道ヒルズ店、銀座松屋通り店、銀座EXITMELSA店、CIRCLES 銀座店、GINZA SIX店、銀座蔦屋書店、東銀座店、銀座ファイブ店、銀座1丁目店の19店舗。なお、一部店舗ではカプセルマシンで販売する。

同日からは、スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京限定で「スターバックス リザーブ ジョイフル カプセル」も発売。

「スターバックス リザーブ ジョイフル カプセル」

こちらはロースタリー 東京ならではのビバレッジやフードをモチーフにした全4種類で、価格は1回1,100円。商品例として、「カフェ アメリカーノ（To Go）」「東京 ロースタリー マイクロブレンド」「カフェ ラテ（For Here）」「コルネッティ クレマ」などをそろえる。