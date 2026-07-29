テレビ東京は、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の大型イベント「トミカ博 in TOKYO ～出動！まちをまもるパトロールカー～」を、8月6日から8月16日までの11日間、東京・有明GYM-EXで開催する。

「トミカ博 in TOKYO ～出動！まちをまもるパトロールカー～」

今年のテーマは「出動！まちをまもるパトロールカー」。展示ゾーンでは、トミカタウンの警察指令センターを起点に、パトロールカーの魅力を体感できる展示を多数用意する。会場では「トヨタ GR86」と「トヨタ GRスープラ」のパトロールカー仕様の実車展示も行われる。

注目展示のひとつ「パトロールカーミュージアム」では、歴代パトロールカーを展示するほか、運転席でハンドル操作やスピードメーター、音声を楽しめる運転体験も実施する。

また、トミカ博の人気企画である巨大スライダーは、今年「出動！トミカパトロールスライダー」として登場。100台のパトロールカーが一斉に走り抜ける迫力ある演出が楽しめるという。

毎年人気の「トミカ巨大ジオラマ」も展開。多数のトミカ展示に加え、さまざまなギミックを仕込んだ構成となっており、別売りの「トミカビーム」を使うことで、展示物が光ったり動いたりする演出も楽しめる。

このほか展示ゾーンには、今年20周年を迎える「カーズ」の歴代トミカや現行商品、大人向けシリーズ「トミカプレミアム」などを集めた「tomicaコーナー」も登場。さらに、『特装合体ロボ ジョブレイバー』、『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』、『トミカとトム』、『新幹線変形ロボ シンカリオン』などのコーナーも設けられる。

ステージでは、『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』に登場する「ティーくん」「プラくん」が連日出演。

8月9日には交通安全を楽しく学べる「警視庁安全教室」、8月11日には同番組のメインMC「小島のりお」と、“のりもの大好きお姉さん”「わっかーな」こと佐藤和奏が来場する。8月13日には、テレビ東京のバナナ社員「ナナナ」も登場予定だ。

アトラクションゾーンでは、好きな色のパーツを選んでトミカを作れる「トミカ組立工場」、自分の写真を運転席に貼ってオリジナル車両を作る「ミニミニドライバー工房」のほか、「トミカハンティング!」「トミカあみだゲーム」「トミカスロット」「トミカエンジンスタート」などを実施する。

さらに「ディスカバリーガレージ」では、工場にある本物の機械で組み立てたトミカに自分で色を塗り、レースに参加できる体験型企画も用意。完成したトミカはオリジナルパッケージで持ち帰ることができる。

有料入場者には入場記念トミカとして、「トヨタ GRスープラ TOMICA EXPO パトロールカー仕様」を配布する。

入場記念トミカ「トヨタ GRスープラ TOMICA EXPO パトロールカー仕様」

開催概要

イベント名: トミカ博 in TOKYO ～出動！まちをまもるパトロールカー～

会場: 有明GYM-EX(東京都江東区有明1丁目10-1)

会期: 8月6日(木)～8月16日(日)

開催時間: 10:00～16:30(最終入場16:00)

前売入場券: 大人(中学生以上)1,300円、子ども(3歳～小学生)900円

当日入場券: 大人(中学生以上)1,400円、子ども(3歳～小学生)1,000円

2歳以下: 無料

(c) TOMY