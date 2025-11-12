Snow Manの岩本照が12日、東京・銀座のドルチェ＆ガッバーナ 銀座で行われたイベント「DOLCE＆GABBANA Holiday Season Celebration」に登場した。

Snow Manの岩本照

同ブランドのジャパンアンバサダーに就任後、初の公の場となった岩本は、黒のピーコートにタートルネックセーターというファッションで登場。ジャパンアンバサダーに就任した感想を聞かれると、「『ジャパンアンバサダーに決まったよ』とお話しをいただいた時に、その日の夜に家族に話をしたら、飛び跳ねて喜んでくれて。だから今、この姿を一番喜んでくれるのは家族かなと思います」と明かした。

岩本は、欲しいアイテムとしてキャンドルを挙げ、「いろんな種類があるし、置いておけるし。これからの季節、夜につけて匂いをかぐとか、ゆったり時間にも使えると思うので、キャンドルに目をつけています」とにっこり。Snow Manのメンバーにプレゼントするなら? と聞かれると「深澤辰哉くんが、僕の誕生日にキャンドルをくれたことがあって。これをふっか(深澤)に贈るのはありだな、と目をつけているのがキャンドル」としつつ、「この情報が先にいっちゃうと、僕がふっかにキャンドルあげる前に『キャンドル待ってるよ』ってなっちゃうので、早めにあげられるように(笑)」と冗談めかして語った。

さらに、岩本は「きらびやかなブローチとかついているデニムのジャケットは、舘さん(宮舘涼太)とか似合うんじゃないかな、とみてたんですけど」と続け、「ラウールにはサングラスとか。アイウェア似合うし、いろんなパターンを持っているので、サングラスとかメガネとかあげるのはいいかなって」とメンバーへのプレゼントのアイデアを披露した。

また、クリスマスの予定については「今年のクリスマスは……ありがたいことに僕たちライブを東京ドームでやらせてもらっているので、ファンのみなさんと一緒に最高のホリデーを過ごすんじゃないかなと思います」と説明。

最後に、2025年はどんな年だったかと聞かれると「『ありがとう』『おめでとう』をたくさん言ったり、言ってもらったり……という1年だったなという印象です」と回答し、「Snow Manがデビューさせてもらって5周年で、いろんな会場でコンサートやらせてもらったというのもありますし、個人ではこうやってドルガバさんにお世話になって、『おめでとう』『ありがとう』と、個人でもグループでも言い合える、日本だけじゃなく言い合える1年になったんじゃないかなという気がしています」と充実の一年を振り返っていた。