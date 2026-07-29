NISA制度の普及により、資産形成を始める人が増えています。SNSなどで話題になることも多く、「流行をきっかけに始める人が多い」という印象を持つ人もいるかもしれません。

そこで今回は、マイナビニュース会員304人を対象に「NISA」に関するアンケート調査を実施。NISA利用者に、NISAを始めた理由や、実際に利用して感じていることについて聞きました。

NISAを始めた理由、最多は「非課税メリット」

NISAを利用している主な理由

NISA利用者に「あなたがNISAを利用している主な理由として、最も当てはまるものは何ですか?」と聞いたところ、「非課税メリットがあるから」が39.2%で最も多い結果となりました。次いで、「老後資金を準備したいから」が24.8%、「預貯金だけでは増えないと感じるから」が15.0%、「将来のお金に不安があるから」が13.7%と続いています。

一方、「周囲やSNSで話題になっているから」は4.6%にとどまりました。NISAを始めた理由としては、流行や話題性よりも、税制上のメリットや将来への備えを重視する人が多いことがうかがえます。

「老後資金を準備したい」「預貯金より増えている」安心感につながる声も

NISAを利用する中で感じていることについて聞いたところ、将来への安心感や資産形成の実感に関する声が寄せられました。

「老後の準備ができている感覚です」(38歳/女性)



「確実に受け取れる額が増えるので、将来の資産形成の助けになると思う」(58歳/男性)



「貯金しているよりも増えている」(55歳/男性)



「銀行口座に預けているだけだった貯金の運用先が見つかって良かった」(36歳/女性)



「確認するたびコツコツ増えていくので、モチベーションに繋がる」(28歳/男性)



NISAを利用することで、老後への備えができている安心感や、預貯金とは異なる資産形成の実感を得ている人もいるようです。

非課税メリットを評価する声も多数

また、NISAならではの特徴である非課税制度を評価する声も見られました。

「配当や譲渡時に税金がかからないこと」(68歳/男性)



「利益に税がかからない」(67歳/男性)



「非課税のメリットが大きい」(49歳/男性)



「税金かからないので良い」(52歳/男性)



通常、投資による利益には税金がかかりますが、NISAでは一定の条件のもとで非課税になる点をメリットとして感じている人が多いようです。

非課税メリットを活用したい一方、積立額が負担になる人も

一方で、NISAの非課税メリットを活用して積極的に資産形成を進めたいと考える中で、現在の生活とのバランスに悩む声も寄せられました。

「月30万を積立して5年で埋めるつもりなので、さすがにNISA貧乏になりそうです」(45歳/男性)



「生活費を切り詰めている感じがする」(41歳/男性)



「非課税のメリットはあるが、高騰している株価で購入しているので、メリットが出るまでにどれだけの年数がかかるのか疑問」(54歳/女性)



「途中で積み立て額を減らさないようにすると、家計が圧迫されないか不安」(39歳/男性)



「資金を確保するのが大変」(48歳/男性)



「家計が厳しい時はやらなければよかったなと思うこともある」(55歳/男性)



「月30万円」の積立額は、新NISAの年間投資枠360万円に相当します。非課税メリットを最大限活用するため、できるだけ早く非課税枠を埋めようと積立額を増やす人もいます。

また、「生活費を切り詰めている」「家計が圧迫されないか不安」「資金を確保するのが大変」といった声もあり、積立額や家計状況によっては、現在の生活とのバランスに悩みながらNISAを続けている人もいるようです。

NISAは「枠を使い切ること」ではなく目的に合わせた活用が重要

今回の調査では、NISAを始めた理由として最も多かったのは「非課税メリットがあるから」でした。また、「老後資金を準備したい」「預貯金だけでは増えないと感じる」「将来のお金に不安がある」といった将来を見据えた理由も多く、「周囲やSNSで話題になっているから」と回答した人は少数にとどまりました。

一方で、非課税制度を意識するあまり、積立額が家計の負担になっていると感じる人もいます。

NISAは将来の資産形成を支える制度ですが、大切なのは非課税枠を使い切ること自体を目的にするのではなく、自分が資産形成を行う目的を整理したうえで、無理のない範囲で長く続けることと言えそうです。

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「NISA」に関するアンケート

調査時期: 2026年7月7日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 304人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

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