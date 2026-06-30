「NISAで月10万円積み立てている」「非課税枠は早く埋めた方が勝ち」。SNSでそんな投稿を目にすると、「自分ももっと投資しなければ」と、生活を切り詰めてまで投資に回してしまう人がいます。こうした、無理な投資によって家計が苦しくなってしまう状態は、「NISA貧乏」とも呼ばれています。

特に将来への不安を感じやすい若い世代では、無理をしてでも投資額を増やそうとする傾向がみられます。しかし、本来は生活を豊かにするための投資が、かえって日々の暮らしを苦しいものにしてしまっては本末転倒です。

そこで今回は、「NISA貧乏」になりやすい人の特徴や、家計における適切な投資額の考え方、無理なく長く続けるための投資との向き合い方について、FPの視点から解説します。

「NISA貧乏」という言葉はなぜ生まれた?

2024年に新NISAがスタートし、非課税保有期間が無期限化され、年間投資枠も拡大されたことで、投資を始める人が大きく増えました。NISA口座数は2025年12月末時点で2826万口座となり、新NISA開始前の2023年末から約700万口座増加しています。

NISA口座数 出所: 金融庁「NISAの利用状況の推移」

特に投資に積極的なのが若い世代です。その背景には、老後資金や将来の収入に対する不安があります。内閣府の「国民生活に関する世論調査」によると、若年層では今後の生活の力点を「資産・貯蓄」とする人の割合が最も高くなっています。若年層ほど将来への備えとして資産形成の必要性を感じているということでしょう。

こうした状況のなか、SNSでは「年間投資枠を使い切る」「最短で1,800万円の生涯投資枠を埋めるのが合理的」といった情報が数多く発信されています。

他人の積立額や資産額を目にすると、「自分ももっと投資しなければ」と焦りを感じて、無理に投資額を増やしてしまう人もいます。その結果、現在の生活が苦しくなってしまう…。こうした状態を指して、「NISA貧乏」という言葉が生まれたと考えられます。

2026年3月の衆議院財務金融委員会では、野党議員が片山財務大臣に対し、「ＮＩＳＡ貧乏という言葉を聞いたことはあるか」と質問し、片山大臣が答弁したことでも話題となりました。

「NISA貧乏」になる人の特徴

もちろん、NISAで投資をしている人すべてが「NISA貧乏」に陥るわけではありません。「NISA貧乏」になる人にはいくつかの特徴があります。

＊生活費を削って投資をしている

NISAで資産形成をするためには、長期間、安定して積み立てを続ける必要があります。生活費を削っている状況では長くは続きません。

＊生活防衛資金がない

手元の資金がほとんどない状態で投資を優先している人は要注意です。NISAはいつでも取り崩せるからといって、相場が下落局面で取り崩すと損失を抱えることになります。タイミングが悪い時に取り崩さなくてもいいように、ある程度の預貯金は持っておきましょう。まずは生活費の3～6か月分程度を預貯金で確保し、そのうえで余裕資金を投資に回すことが基本です。

＊SNSの"すごい人"と比較してしまう

SNSには、「5年で生涯投資枠を埋めた」「年初に一括投資をした」など、すごい人が溢れているように見えます。実際は、そういった人はごく一部であるにもかかわらず、SNSのアルゴリズムによって似たような投稿ばかり目にするため、それが当たり前のように感じてしまいます。その結果、自分も負けていられないと無理に積立額を増やしてしまう人は、「NISA貧乏」に陥りやすいと言えます。

＊現金を持つことを悪だと思っている

「インフレ時代に現金を持っていても意味がない」「円安なら海外資産に投資すべき」など、投資に過度な期待を寄せるのも危険です。急な出費や収入減少に備える生活防衛資金として、現金を確保しておくことも重要です。

＊何が何でも取り崩さない

NISA口座には数百万円あるけれど、生活費が足りないので"貧乏"になっている人がいます。その結果、カードローンやリボ払いを利用するようでは本末転倒です。NISAはiDeCoとは異なり、必要になればいつでも取り崩せることがメリットの一つです。「せっかく積み立てたのだから絶対に取り崩してはいけない」と考え過ぎる必要はありません。

そもそも問題なのは、生活費を圧迫するほど無理な金額を積み立てていることです。余裕資金の範囲で投資を続けることが大切です。

＊投資額を増やすことが目的になっている

本来、投資は人生を豊かにするための手段です。しかし、いつの間にか、お金を増やすこと自体が目的になっている場合、現在の生活の充実がおろそかになってしまうことがあります。一度立ち止まって、「何のために投資をしているのか」を考えてみるといいでしょう。

投資額はどのくらいが適切なのか

「NISA貧乏」にならないためには、投資額をどのくらいにすればよいのでしょうか。

一般的には、収入の10～20%を貯蓄や投資に回すのが望ましいとされています。しかし、収入や家族構成、住居費などは人それぞれであり、万人に当てはまる正解はありません。

一つの目安となるのは、3～6か月分程度の生活防衛資金を確保したうえで、日々の生活に支障がなく、自己投資や趣味に使うお金も確保できる状態を保ちながら投資を続けられることです。

とはいえ、若いうちは収入も少ないため、「そんな余裕資金はない」と感じる人も多いでしょう。

しかし、若いからこそ多少無理をしてでも積み立てるという考え方もできます。その無理とは生活を切り詰めるほどの無理ではありません。月3万円から始めてみる、難しければ月1万円からでも十分です。投資で大切なのは、大きな金額を積み立てることではなく、長く続けることです。経験を積んで収入が上がってきたら徐々に積立額を増やしていくとよいでしょう。

月3万円を65歳まで積み立てたらいくらになる?

では、月3万円を65歳まで積み立てた場合、どのくらいの資産になるのでしょうか。積立開始年齢ごとにシミュレーションしてみましょう。

運用利回りは年3%とし、比較的堅実な前提で試算します。

＜試算条件＞

毎月3万円ずつ積み立て

65歳まで積み立てる

年利3%で試算

25歳から40年間積み立てると、最終積立額は2,778万円になります。40歳からの25年間では1,338万円、55歳からの10年間では419万円です。このように、積立期間によって大きく差が出ています。

「月10万円を積み立てる」「なるべく早く生涯投資枠を埋める」といった無理をしなくても、25歳から月3万円の積立を続ければ、老後までに3,000万円近い資産を築ける可能性があります。さらに、年5%で運用できれば、より少ない積立額でも同程度の資産形成が期待できます。

このように、SNSなどで語られる「最適解」を追い求めて無理をする必要はありません。大切なのは、自分の家計に合った金額で、無理なく長く続けることです。

お金と心が安定していれば「NISA貧乏」にはならない

収入に対して投資額が大きすぎたり、現在の生活よりも資産形成を優先し過ぎたりすると「NISA貧乏」に陥ります。なぜそのようなことをしてしまうかと言うと、漠然とした将来不安があるからでしょう。

そうした不安を和らげるためには、金融リテラシーを高めるとともに、資産形成を自分らしい暮らしを実現するための手段として捉えることが大切です。

近年、金融界では「ファイナンシャル・ウェルビーイング(Financial Well-Being)」という考え方が注目されています。ファイナンシャル・ウェルビーイングとは、金融庁によれば、「現在および将来にわたり、経済的な観点から多様な幸せを実現し、安心感を得られている状態」とされています。簡単に言えば、「お金と心の両方が安定している状態」と言えるでしょう。

誤解しがちなのは、お金をたくさん持っていれば、ファイナンシャル・ウェルビーイングを実現できると思ってしまうことです。しかし、いくら資産があっても、将来のお金の見通しが立っていなければ、不安はなくなりません。

逆に、収入や資産がそれほど多くなくても、家計管理ができていて、将来のライフプランに沿った見通しが立っていれば、安心して暮らしていくことができます。

まずはライフプランを作成し、将来のお金を「見える化」してみましょう。漠然とした不安が小さくなれば、必要以上に投資を急ぐこともなくなるでしょう。

おわりに

人生において、投資とは、お金を働かせることだけではありません。自分自身にお金や時間をかけることも、立派な投資です。特に若いうちは、資格取得やスキルアップ、さまざまな経験など、今しかできないことにお金を使うことも大切です。そうした自己投資は将来の収入を増やす力となり、結果的に資産形成を大きく後押ししてくれるでしょう。