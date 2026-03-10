ヤマハ発動機販売は4月24日、原付二種スクーターの新製品「ファツィオ」(Fazzio)を発売する。

ファツィオはモダンでシンプルなスタイルの軽量ボディに“走りの楽しさ"と“燃費・環境性能"を両立させた空冷・124cm³“BLUE CORE"エンジンを搭載した原付二種スクーター。“Simple & Casual Mover as a Lifestyle-wear"(機能性とファッション性を兼ね備えた普段着のようなシンプルでカジュアルな移動具)をコンセプトとするファッションスクーターとして開発した。登坂路や2名乗車時の発進をスムーズにする「パワーアシスト機能」をヤマハ国内モデルとして初採用している。

企画の狙い

ヤマハの原付二種クラスのスクーターラインナップはスポーティーなモデルが中心だったが、ファツィオはよりスタイリングを重視したファッションスクーターとして企画した。

“実用的で長く飽きのこないシンプルなデザインながらも、さりげなく自己表現したい"“スタイリッシュで快適に日々の移動を行いたい"というニーズに応え、単にオシャレな外観だけではなく、充実した機能性も満たしたスマートなモデルを好む人に向けた1台となっている。

ファツィオの主な特徴

同モデルの主な特徴は以下の通り。

(1)ユニークでシンプルなデザイン

(2)ユーザーのオリジナリティ表現を可能にする拡張性

(3)発進時の「パワーアシスト機能」、低燃費に貢献する「Stop & Start System」、静かなエンジン始動・再始動を実現する「Smart Motor Generator System」搭載の“BLUE CORE"エンジン

(4)ゆったりした乗車姿勢と押し歩きしやすい97kgの軽量ボディ

(5)スマートキーシステムの搭載や着信通知/燃費管理が可能なスマートフォン専用アプリ「Y-Connect」への対応など、スクーターライフの快適性・利便性を高める機能の充実



ユニークでシンプルなデザイン