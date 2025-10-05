お笑い芸人の陣内智則が9月27日、YouTubeチャンネル『NON STYLE石田明のよい～んチャンネル』にゲスト出演。現在のギャラ事情を赤裸々告白した。

陣内智則

YouTubeを抜いたギャラに「え?」

NON STYLEの石田明に、月収を聞かれ、「俺ってCMとかもないし。ホンマそういう臨時収入がないから」「案件のときはバンって入ったりするけど、何となく決まってる」と語った陣内。続けて、「YouTubeを抜きにしたときの、吉本のギャラを見たときに、え? って思う。俺の評価ってこんなんか? って」とぶっちゃけ、「なんか悔しさというか。俺、結構やってきたよな? って」「テレビだけのギャラやんか。こんなもんか……って思っちゃう」と胸の内を吐露した。

陣内は、「YouTubeで補って一緒になるから、何となく今月はこれぐらいかって思うけど」としつつ、「俺、YouTubeやってなかったら、この評価で今やってんねやって。だから、難しいねん。モチベーションが」と悔しげ。番組MCの経験があると、ギャラが格段にアップするという“ウワサ”についても、「それはない。全然ない」とキッパリ否定し、「結構ショック受けるよ。ええ? こんなもんすか? ってなると思う」「あれ? 成長してませんやん! みたいな。マジでその感覚」と苦笑いでぼやいていた。