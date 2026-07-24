シマノは、グラベルシューズ「RXシリーズ」の新ラインナップとして、ミドルグレードモデル「RX710」を発売する。

フラッグシップモデル「RX910」のデザインコンセプトを継承しながら、グラベルレース愛好家やアマチュアレーサーに向けた新たな選択肢として展開する。

RX710は、「もっと遠くへ、もっと速く、もっと自由に」をコンセプトに開発されたモデル。ライド終盤でもスタート時のような快適性を維持できる設計とし、長時間に及ぶ高負荷な走行でもライダーをサポートする

主な特長の一つが「SHIMANO DYNALAST 2.0」である。つま先周辺に適度な余裕を持たせることで、長時間・高負荷のライド時の快適性向上を図った。

SHIMANO DYNALAST 2.0

また、「Pontoonクリートシステム」を採用。クリートと連動して位置変更が可能となり、パワー伝達性能とペダリング時の安定性向上に寄与するという。

Pontoon クリートシステム

アッパーには、一体型のシームレスミッドソールとサラウンドラップアッパーを採用し、優れたフィット感と安定性を実現。

アウトソールには軽量なTPUアウトソールを採用し、ペダリング性能と歩行性能のバランスを追求した。

さらに、軽量かつ高剛性のカーボン強化ミッドソールにより、効率的なパワー伝達を可能としている。

軽量性に優れたTPUアウトソール

フィットシステムにはBOAフィットシステムのL6ダイヤルを採用。コンパクトなダイヤルによって、細かなフィット調整が行える。

L6 ダイヤル搭載 BOAフィットシステム

重量は315グラム(サイズ43)、カラーはブラック。ソール剛性は9で、サイズ展開は38から48まで。希望小売価格は4万1800円(税込)としている。