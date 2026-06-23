シマノは、トレイルでのコントロール性を高めたSPDペダル「DEORE XT PD-M8220」と、MTBやグラベル、通勤用途まで対応する「PD-MT520」を発売した。

DEORE XT PD-M8220

「DEORE XT PD-M8220」は、トレイルでの安定性とトラクションを高めるために設計された両面SPDペダル。ワイドなプラットフォームと強化されたグリップ性能、素早いキャッチ機構を備えることで、テクニカルな地形でも安心感のあるライディングを可能にしている。

広い接触面と堅牢なSPD構造により、急勾配や不安定な路面でもシューズとの安定したインターフェースを確保。荒れた路面でも足元の安定性を維持し、確実なコントロール性能を発揮する。

さらに、ワイドなプラットフォームと接地面の高さ、4本の調整可能なトラクションピンを組み合わせることで、ペダルから足を外した状態でもグリップと安定性を確保。ロックセクションや滑りやすいコーナーでも、瞬時の対応を可能にする操作性を備えている。

ステップイン性能にも優れ、新型クリート「CL-MT001」に最適化。さまざまな角度からスムーズな着脱が可能で、テクニカルなセクションでも扱いやすい設計となっている。

さらに、堅牢な外周ケージにより障害物とのヒット耐性を向上。シールド性能も強化され、泥や雨などの過酷な環境でも長期間にわたり安定した性能を維持する。

「DEORE XT PD-M8220」の重量は472g(ペア)、価格は2万5,122円(税込)。

一方、「PD-MT520」は、日常的なライディングに適した万能SPDペダルとして展開するモデル。MTBやグラベル、通勤用途など幅広いシーンに対応する。

シルバー

ブラック

長年親しまれてきた「PD-M520」の後継モデルとして、両面SPD機構を継承しつつデザインを刷新。簡単なクリップインや調整可能なスプリングテンション、高耐久のシールド構造により、低メンテナンスでも安定したパフォーマンスを発揮する。

カラーはシルバーとブラックの2色展開で、重量は380g(ペア)、価格は8,590円(税込)。