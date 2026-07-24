元BE:FIRSTで俳優・三山凌輝(27)と元宝塚トップ娘役で俳優・花乃まりあ(33)がホテルでの密会を「不適切な関係」として文春オンラインで報じられたことを受け、三山の事務所・Star Of Wonder.は22日、公式サイトにコメントを掲載した。

三山凌輝

「舞台での役作りを目的として、二人で過ごす時間があったことは事実」

同事務所は、「三山凌輝に関する一部週刊誌の報道により、日頃より応援してくださっているファンの皆さま、並びに関係者の皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。報道された内容を、「舞台での役作りを目的として、二人で過ごす時間があったことは事実」と認めた。

また、「弊社としては、作品や役柄について理解を深めるためのやり取りであったと認識」としながらも、「その方法や自身の立場に対する認識が甘く、不適切な行動であったこと、そしてそれにより、日頃より支えてくれているファンの皆様や関係者の皆様、また家族に対しても再び多大なる心配と迷惑をかけてしまったことにつき、本人も深く反省しております」と重く受けとめ、「弊社といたしましても、本件を真摯に受け止め、信頼回復に向けて誠実に努めてまいります。改めまして、このたびの件につきまして、深くお詫び申し上げます」と結んだ。

三山は、2025年8月に俳優の趣里との結婚を発表し、同年9月に第1子が誕生。一方の花乃は、2021年6月に一般男性との結婚を発表し、2024年7月に第1子を出産した。2人は今月12日から上演を開始したミュージカル『愛の不時着』で共演中。パラグライダー飛行中の事故で北朝鮮に不時着した韓国の財閥令嬢ユン・セリ(花乃)と朝鮮人民軍軍人のリ・ジョンヒョク(三山)の国境を超えたラブストーリーが描かれる。

三山凌輝の所属事務所・Star Of Wonder.コメント 全文

三山凌輝に関する一部報道について

関係者各位

ファンの皆さまへ

平素より三山凌輝へご声援をいただき、ありがとうございます。

このたび、三山凌輝に関する一部週刊誌の報道により、日頃より応援してくださっているファンの皆さま、並びに関係者の皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。

報道内容につきましては、舞台での役作りを目的として、二人で過ごす時間があったことは事実です。

弊社としては、作品や役柄について理解を深めるためのやり取りであったと認識しておりますが、その方法や自身の立場に対する認識が甘く、不適切な行動であったこと、そしてそれにより、日頃より支えてくれているファンの皆様や関係者の皆様、また家族に対しても再び多大なる心配と迷惑をかけてしまったことにつき、本人も深く反省しております。

弊社といたしましても、本件を真摯に受け止め、信頼回復に向けて誠実に努めてまいります。

改めまして、このたびの件につきまして、深くお詫び申し上げます。

2026年7月22日

株式会社Star Of Wonder.