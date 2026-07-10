「全然だいじょばないっすよ。勘弁してください!」――三山凌輝が、11日12時からTVerで独占配信される『突然ですが占ってもいいですか？TVer特別編』に登場。占いで、人生の“波瀾万丈さ”を思わず吐露する。

三山凌輝

三山凌輝「開始2秒で全裸にされた気分」

2人を占うのは、ホロスコープ・西洋占星術で鑑定する彌彌告(MiMiKO)。占い開始前、スタッフから「占いで言っていないこと、隠していることがバレるかもしれないが大丈夫ですか?」と聞かれると、三山は「全然だいじょばないっすよ。勘弁してください!」と反応。花乃も「怖いです」と緊張した様子を見せる。

まずはホロスコープで花乃の人生のテーマを鑑定。冒頭から彌彌告に“LOCK-ON”されると、花乃は「そうなんです!!」と大きくうなずく。そこから花乃の“人との関わり方”に対する考えが明らかに。人生の転機について語る場面では、小学生時代の宝塚との出会い、学生時代のエピソード、宝塚退団時のリアルな胸中も赤裸々に告白する。

さらに、“言葉が大好き”という花乃ならではの習慣や、読書との向き合い方も語られる。

一方の三山は、彌彌告から「相当なストイックさを持っている、ずっと自分を探している」と告げられると、「開始2秒で全裸にされた気分」と照れ笑い。自身の仕事観、独自の人生観や野望、会社を立ち上げた際の思いを語っていく。

さらに、「努力のピースがはまる時期まで、もう少しの辛抱」と占われた三山は、自身の人生の“波瀾万丈さ”について思わず本音を吐露。母と祖母から受け取った“大切にしている教え”も明かす。

メディアに出る喜びと葛藤、結婚観も

三山は、彌彌告から“誤解をされやすい不器用さ”について指摘されると、メディアに出るからこその喜びと葛藤についても本音を語る。

また、“人生を安定させるのに、結婚は大きな転機だった”と占われる場面では、結婚観や自身の妻・趣里の魅力、義父・水谷豊との初対面当時のエピソードも明かす。

『突然ですが占ってもいいですか？TVer 特別編』は、11日12時からTVerで独占配信される。