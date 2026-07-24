Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 メジャーデビュー11周年に感謝、「ライラック」ストリーミング10億回突破も報告

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。7月13日（月）の放送では、藤澤、大森、若井の3人がそろって登場。メジャーデビュー11周年の感謝や「ライラック」の記録達成、ミスタードーナツとのコラボレーション企画などについて語りました。藤澤：皆さんお元気でしょうか？ 藤澤先生の授業やっていきますよ！ ミセスLOCKS! ……ねぇ！ どうです？ ……ねぇ（笑）!? ちょっと待って！ あのさ、今日は大事なことばかりなのよ！ だから、今日は大事な回にしたいなと思っているんですよ！ だからこれあの……（笑）。1人で言うよりもみんなで話したいなーと思っていることもいっぱい……。Mrs. GREEN APPLEは7月8日にメジャーデビュー11周年を迎えました！ ありがとうございます！ 皆さんのおかげでデビュー記念日を迎えました！ 本当に改めて思いますよ。たくさんの皆さんにMrs. GREEN APPLEの活動を楽しんでいただいて……。

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𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝟏𝟏𝐭𝐡 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐲,

𝐌𝐫𝐬. 𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄🍏



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本日7月8日 Mrs. GREEN APPLEは

メジャーデビュー11周年を迎えました！

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いつも応援ありがとうございます✨… pic.twitter.com/Y81etEAP7g

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) July 8, 2026そして、「ライラック」（2024年）もストリーミング累計10億回再生突破！ 本当にうれしいです！ ありがとうございます！ こちらを記念して、YouTubeで「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」本編ラスト曲の「ライラック」をプレミア公開しました！

【🪻ライラックプレミア公開🪻】

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Mrs. GREEN APPLEのメジャーデビュー記念日、

そして、オリコン・Billboard JAPANでの

『#ライラック』史上最速での累積再生数10億回突破を記念して

本日発売「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE FJORD ON SCREEN」から… pic.twitter.com/uNZdVTreU9

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) July 8, 2026そして、ミスタードーナツとのコラボ詳細が発表になりました！（拍手）オフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」設立10周年を記念して実現したコラボレーションです！「Ringo Jam」ロゴをイメージしたリンゴの形をかたどった「ミスド・ミセス・ドーナツ」シリーズ3種類と、メンバー推しの“推しド”を集めた「ゴールデン×チュロ ミセスの推しドパフェ」をラインアップ！ 地域ごとに異なる先行予約受付日が設けられていますので、ミスドのホームページを確認してください！

【NEWS🍩】

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📢Mrs. GREEN APPLE × Mister Donutコラボ詳細発表！

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オフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」設立10周年を記念して実現したコラボ企画

「Mrs. Donut（ミセスドーナツ）」✨️

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Ringo Jamロゴのりんごをイメージした「ミセスドーナツ」シリーズや、… pic.twitter.com/xOEUlWLDSj

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) July 9, 2026若井：そして!! 韓国ビハインドが公開予定でございます!!藤澤：おお！ 急に！若井：若井さん、これ頑張ってましたねぇ！ そして「ハングルッ！ナビ」も放送しております！ そして（若井がMCをつとめる音楽番組）「M:ZINE」も韓国弾丸取材ツアー第2弾ということで、超人気アーティストの独占密着＆韓国No.1音楽番組大潜入SPが放送になりました！ もう本当に豪華なので皆さん要チェックでございやすっ!! はいー！

この後、23:00より放送される

NHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」に

生徒役として #若井滉斗 が出演します⚡️

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今回は6月7月のおさらいをします📝

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ぜひご覧ください！

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▼番組HPhttps://t.co/cdLYt9EivM

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【再放送】

7月24日(金) 5:50~6:10

7月29日(水) 14:00~14:20

⁡#MrsGREENAPPLE… pic.twitter.com/2M8NqpWbiD

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) July 23, 2026藤澤：お〜！ めちゃくちゃ急にしゃべってる！大森：（ご機嫌な高い声で）「Brand New」！藤澤：おー！若井：（ご機嫌な高い声で）「Brand New」！藤澤：おぉ！大森：（ご機嫌な高い声で）「Brand New」！藤澤：うわ、ちょっと急に！ 急にしゃべるじゃん（笑）！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info