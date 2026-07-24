「大阪・関西万博に関東から来てくれた方たちに恩返しをしたい」――日本維新の会代表で大阪府知事の吉村洋文氏が、25日に放送されるフジテレビ系クイズ特番『クイズ＄ミリオネア』(18:30～ ※一部地域では放送時間が異なる)に挑戦する。

吉村洋文氏

SPを引き連れて笑顔で登場

初代司会者・みのもんたさんの「ファイナルアンサー?」で人気を博した『クイズ＄ミリオネア』は、今年元日に二宮和也を2代目司会者に迎えて復活。今回は吉村氏のほか、今田耕司、横山裕(SUPER EIGHT)、室伏広治、川島明(麒麟)、ローラ、王林、森田哲矢(さらば青春の光)が1000万円を目指す。

吉村氏は、スタジオまでSPを引き連れ、笑顔で登場。九州大学法学部卒で弁護士資格も持つ経歴から、番組側は今回の1000万円獲得者の“大本命”として紹介する。

賞金の使い道については、昨年開催された大阪・関西万博に関東から足を運んだ人々へ恩返ししたいと説明。その方法として、横浜で開かれる花博で盛大なイベントを開催する構想を明かし、1000万円獲得への意欲を見せる。

大阪・関西万博に来た関東の人々へ恩返し

行政や法律の世界で培ってきた知識を武器に、吉村氏は次々と出題される難問に挑む。果たして卓越した頭脳を発揮し、全12問を突破することはできるのか。

番組では、解答に迷った挑戦者が司会者へ意見を求められるライフライン「アスク・ザ・ホスト」も登場する。今年元日の放送では、二宮が橋本環奈の1000万円獲得を後押ししており、これまで相談を受けた難問を正解へ導いてきた。

今回の収録に向け、半年間勉強を続けてきたという二宮は「その成果が出せたかどうかも期待していただきたいです」と語っている。

【編集部MEMO】

ローラは、1990年3月30日生まれ。モデルとして活動し、国内外で幅広く活躍している。2026年には、歴史的な庭園や文化を結ぶ「にいがた庭園街道」のスペシャルアンバサダーに就任した。



王林は、青森県出身。小学3年から弘前アクターズスクールに通い、2007年に「アルプスおとめ」、2013年に「りんご娘」へ加入。2022年3月までリーダーを務めた。グループ卒業後はタレントや歌手、俳優として活動し、故郷・青森県の第一次産業や地域活性化にも力を注ぐ。2026年4月からリンゴミュージックに復帰した。

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