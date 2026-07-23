東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル(※)は9月16日～10月31日までの期間、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル限定オリジナルグッズ付き宿泊プランを販売する。

東京ディズニーランド／東京ディズニーシーでは、9月16日～10月31日までの間、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催する。東京ディズニーシーでは9月16日～11月2日、ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマとした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を昨年からパワーアップして開催する。

今回発売する宿泊プランは、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」と連動させたもの。各ホテルとも滞在期間中に使える1デーパスポートの購入権利のほか、日常の小分け収納や持ち運びに便利な限定の「ハンドル付きポーチ」が特典として付属する。

予約は宿泊日の2カ月前同日より受け付ける。朝食付きや素泊まりなど多様な客室タイプと料金設定を用意する。

※シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル、ホテルオークラ東京ベイ、グランドニッコー東京ベイ 舞浜、舞浜ビューホテル by HULIC、東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート