ゲームダンジョン事務局は、東京都立産業貿易センター浜松町館で8月8日に開催するインディゲーム展示会「東京ゲームダンジョン13」の出展団体（287団体）を公開した。7月8日から、オンラインでの入場チケット販売も開始している。

同イベントは、個人や小規模チームが制作するデジタルゲーム(インディゲーム)の展示会。今回は東京都立産業貿易センター浜松町の2フロア（2階・3階展示室）を使用し、初出展を含む気鋭のインディゲーム作品が一堂に会する。出展団体一覧は、東京ゲームダンジョン13公式サイトで公開している。

8月初旬からはPCゲーム販売プラットフォーム「Steam」にて特設ページも公開する。

チケットの販売サイトは、「Eventory」へと変更した。11時から入場できる「一般チケット」(先行入場前売券/7月31日 23:59まで購入可能)は1,000円、12時から入場できる「一般チケット」(前売券)は1,000円、受付時に名刺が2枚必要な「ビジネスチケット」は2,000円。

18歳以下は終日無料（チケット購入不要）となる（小学生以下は保護者同伴が必要）。16:00以降は誰でも無料で入場可能（新規受付は16:45まで）。