任天堂は5月19日、スマートフォン向けゲームアプリ『Pictonico!（ピクトニコ）』を5月28日に配信すると発表した。同日よりApp StoreおよびGoogle Playにて事前登録の受付が始まっている。基本無料で、ミニゲームの種類を増やせる有料の追加パックを販売する。

『Pictonico!』の特徴は、スマートフォンやタブレット内に保存されている写真をゲームの素材として活用するところ。端末内の写真から人物の顔を自動でピックアップし、さわって遊べる瞬間アクションゲームが生成される。保存しているすべての写真を対象にしたり、特定の期間やフォルダ単位で写真を選んで遊ぶことも可能だ。

友人や家族が集まった際にその場で撮影し、すぐにゲームとして遊ぶこともできる。ちょっとした空き時間のコミュニケーションツールとしての活用も想定されている。

保存済みの写真から顔を自動ピックアップしてミニゲームに

ゲームの内容は、難易度が上がる「ステージ」モード、一度のミスも許されない緊張感のある「スコアアタック」モードなど多彩な遊び方が用意されている。また、「フォトくじ」で今日の運勢を占う機能も搭載する。

アプリ本体は無料でダウンロードでき、3種類のミニゲームを無料で楽しめる。有料の追加パックを購入することで遊べるミニゲームが最大80種類まで拡張される。価格はゲームパックVol.1が800円、Vol.2が600円。なお、写真はサーバーに送信されないとしている。

開発はインテリジェントシステムズとの共同制作。常時オンライン接続は不要だが、初回起動時やゲームパック購入時に一時的な通信が発生する。事前登録はApp StoreおよびGoogle Playで受け付けている。

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