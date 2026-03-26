京王バス、路線バス300両に「クレカ乗車」のサービスを拡大

京王バス、三井住友カード、ジェーシービー、レシップ、QUADRACは3月27日より、三井住友カードの公共交通機関向けソリューション「stera transit」を活用した「クレカ乗車」サービスを、京王バスが運行する中野・永福町・桜ヶ丘営業所管内の路線バスに導入する。

では、2025年3月より調布営業所管内の約50両で、「クレカ乗車」サービスを先行導入していたが、利便性向上およびスムーズな乗降の実現に貢献していることから、このほど、都心部や多摩地域を管轄する3営業所の約250両へ導入を拡大することに。既に導入済の車両をあわせると約300両にのぼり、首都圏の路線バス事業者におけるタッチ決済の導入規模としては最大級の展開になるという。

本サービスを導入することで、事前の現金の準備や、ICカードへのチャージなどが不要で、シームレスにより便利なバスの利用が実現。乗車時に、手持ちのタッチ決済対応のカード(クレジット・デビット・プリペイド)や、カードが設定されたスマートフォン等を専用端末にタッチするだけで、そのまま乗車することができる。

利用可能な決済ブランドは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯。なお、小児運賃、複数人で利用の際は、端末にタッチする前に乗務員に申し出ること。