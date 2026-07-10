東京メトロ、三井住友カード、JCBは、7月16日〜31日に「東京メトロ 夏のクレカ乗車 還元キャンペーン」を実施する。対象期間中、東京メトロ線内でクレカ乗車を利用すると、Visaは決済額の30%キャッシュバック、JCBは通常の20倍のJ-POINT付与を受けられる。

東京メトロ 夏のクレカ乗車 還元キャンペーン

Visaは30%キャッシュバック、JCBはポイント20倍

キャンペーン期間中、Visaでは事前登録のうえ東京メトロ線内でクレカ乗車を利用した場合、決済額の30%を後日キャッシュバックする。キャッシュバック上限は600円。JCBでは、東京メトロ線内でクレカ乗車を利用した場合、通常の20倍のJ-POINTを付与する。なお、JCBの特典はJ-POINT対象のJCBカードが対象となり、通常ポイント1倍とボーナスポイント19倍に分かれて反映される。

クレカ乗車利用者にはオリジナル壁紙もプレゼント

キャンペーンにあわせて、クレカ乗車利用者を対象としたアンケート調査も実施する。回答者全員に「東京メトロオリジナル デジタルカレンダー壁紙」をプレゼントする。東京メトロでは、交通系ICカードを主軸としながら、今回の調査を通じてクレカ乗車の利便性に関する利用者の評価を把握し、今後のサービス向上につなげるとしている。

キャンペーン期間は2026年7月16日から7月31日まで。対象となるのは、日本国内で発行されたタッチ決済対応のVisaまたはJCBカード(クレジット・デビット・プリペイド)や、対象カードを設定したスマートフォンなど。

対象カードによる東京メトロ線内でのクレカ乗車利用が条件となり、東京メトロ線と他の鉄道事業者の路線を乗り継ぐ場合は、東京メトロ線乗車分のみが対象となる。