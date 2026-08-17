名古屋市交通局、三井住友カード、名古屋カード、ジェーシービー、日本信号、オムロン ソーシアルソリューションズ、東芝、QUADRACは9月3日より、「クレカ乗車」サービスを名古屋市営地下鉄全駅で開始する。

2026年9月に愛知県名古屋市でアジア競技大会、10月にはアジアパラ競技大会の開催が予定されており、国内外から多くの来訪者を迎えることが見込まれている。このような中、日本特有のきっぷ購入や交通系ICカード利用に不慣れな来訪者でも、迷うことなく鉄道を利用できる環境の整備が求められている。

今回、こうした大型イベントを見据えた公共交通の受入体制強化の一環として、クレカ乗車サービスを導入する。タッチ決済対応のカード(クレジット・デビット・プリペイド)や、カードを設定したスマートフォンなどを、改札機や窓口に新たに設置する専用リーダーにタッチすることで、そのまま乗車できる。

サービス開始は2026年9月3日の始発から。対応する決済ブランドはVisa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯となる。

地下鉄案内図

なお、名古屋エリアでは2024年3月より、名古屋鉄道の中部国際空港駅、名鉄名古屋駅、金山駅、東岡崎駅、神宮前駅、国府宮駅、名鉄一宮駅、新木曽川駅、笠松駅、名鉄岐阜駅、犬山駅、知多半田駅、西尾駅の13駅でクレカ乗車サービスを導入している。これらの導入駅においては、今回導入する名古屋市営地下鉄と相互利用が可能となる。