ジェーシービーは、ポイントがおトクにたまる「J-POINTパートナー」の10%還元対象ショップに「クレカ乗車」を追加した。5月16日利用分から1年間にわたり、電車やバスなど全国約190事業者での利用を対象に高還元を実施する。

J-POINTパートナーとは、JCBオリジナルシリーズ会員を対象とした、ポイントアップ登録サービス。事前に登録を済ませて対象店舗を利用することで、通常よりも多くのポイントが貯まる仕組みとなっている。飲食店やオンラインサービスなど、生活に密着した80店舗以上がラインアップされており、特定のカード会員はさらに還元率が優遇される。

80店舗以上がラインアップ

クレカ乗車は、タッチ決済対応のJCBカードやスマートフォンを専用端末にかざすだけで公共交通機関を利用できるサービス。2026年3月からは関東の主要な鉄道事業者も参画し、首都圏での相互利用が可能となった。

今回の還元施策は、2026年5月16日から1年間という長期にわたって実施する。対象となるのは、全国の鉄道や路線バス、フェリーなど約190事業者。利用者は事前にポイントアップ登録を行い、乗降時に対応カードなどを専用読取端末にかざすだけで10%の還元を受けられる。

端末例 自動改札機（鉄道）

なお、一部対象外の事業者もあるため事前の確認を推奨している。