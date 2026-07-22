ファミリーマートは7月22日、「楽しみ方別ファミマルアイスランキング」を発表した。調査は2026年6月25日～6月29日、同社社員96名を対象に行われた。

楽しみ方別ファミマルアイスランキング

「夜の背徳アイス」ランキング

同社の社員を対象に、「夜や深夜に、自分へのご褒美として楽しみたい"夜の背徳アイス"」についてアンケートを実施した。その結果、濃厚な味わいで満足感を得られる商品や、特別感・ご褒美感を味わえる商品が 上位にランクインした。

夜の背徳アイスランキング TOP3

1位となった「たっぷりフルーツのしろくま」(338円)は、フルーツと練乳のバランスを楽しめる贅沢感や特別感が評価された。「追い練乳」でさらに濃厚で背徳感を増す味わいを楽しむアレンジも寄せられた。2位の「ワッフルコーン濃旨ミルクバニラ」(278円)は、濃厚な味わいで満足感があることや、自分へのご褒美にぴったりな点が支持を集めた。また、「仕事や家事を頑張った日のご褒美として食べたい」「家族にばれないように帰り道にこっそり買って帰宅前に食べきる」といった、シーンに合わせて背徳感を楽しむ楽しみ方も多く寄せられた。同率2位の「ワッフルコーン贅沢ミルク」(378円)は、濃厚なミルクのコクと満足感が支持され、夜のご褒美アイスとして高い評価を集めた。

「夜の背徳アイス」アレンジ

夜の背徳アイスについて調査したところ、同社社員からは、そのまま食べるだけでなく、個性豊かなアレンジも多数寄せられた。また、背徳感をより楽しむために試してみたい組み合わせについても聞いた。

たっぷりフルーツのしろくま × 追い練乳

たっぷりフルーツのしろくま × 追い練乳

夜の背徳アイスランキングで1位となった、たっぷりフルーツのしろくま。フルーツと練乳の贅沢な味わいが楽しめる人気商品に、さらに練乳をプラスすることで、コクと甘さがアップ。より背徳感あふれるご褒美アイスとして楽しめる。

ワッフルコーン濃旨ミルクバニラ × カラフルチョコソース

ワッフルコーン濃旨ミルクバニラ × カラフルチョコソース

ランキングで同率2位となったワッフルコーン濃旨ミルクバニラに、カラフルなチョコソースをたっぷりトッピング。濃厚なミルクのコクにチョコの甘さと食感が加わり、背徳感あふれるご褒美アイスへとアレンジできる。見た目も華やかで、いつものアイスをひと味違った楽しみ方で味わえるアレンジ。

でっかいバニラモナカ × しょうゆ

でっかいバニラモナカ × しょうゆ

「でっかいバニラモナカ」(160円)にしょうゆを加えることで、バニラの甘さがより引き立ち、まるでみたらしのような甘じょっぱい味わいに。アイス好き社員ならではのユニークな組み合わせとして寄せられたアレンジ。

今回のアンケートでは、このほかにも「ぎっしりたっぷりアーモンドバー× はちみつ」「北海道産練乳のいちご氷カップ×練乳」「とろける食感ぎゅっと桃×薄焼きビスケット」「パリッと食感のチョコバニラバー×スナック菓子」など、個性豊かなアレンジが多数寄せられた。

「ペアリングアイス」ランキング

同社社員を対象に、「ドリンクとの組み合わせによる味わいの変化や意外なおいしさを楽しむ"ペアリングアイス"」についてアンケートを実施した結果、コーヒーや紅茶、炭酸飲料など、さまざまなドリンクとの相性が良く、組み合わせによる味わいの変化を楽しめる商品が上位にランクインした。

ペアリングアイスランキング TOP3

試してみたい「ペアリングアイス」について調査したところ、コーヒーや紅茶、炭酸飲料など、さまざまなドリンクとの組み合わせが寄せられた。「アイスとドリンクの相性が良い」「好きなもの同士を組み合わせたい」といった声が多く、飲み物との組み合わせならではの楽しみ方がうかがえる結果となった。

とろける食感ぎゅっと桃 × 白桃香るルイボスティー

とろける食感ぎゅっと桃 × Afternoon Tea監修 白桃香るルイボスティー

ペアリングアイスランキングで第1位となった「とろける食感ぎゅっと桃」(210円)。社員からは「桃×桃で楽しめる」「より贅沢な桃の味わいを楽しめそう」といった声が寄せられ、「Afternoon Tea監修 白桃香るルイボスティー 600ml」(118円)との組み合わせが最も多く支持された。

和匠の逸品 あずき最中 × ブラックコーヒー

和匠の逸品 あずき最中 × ブラックコーヒー

ランキング第3位となった「和匠の逸品 あずき最中」(318円)。社員からは、ブラックコーヒーとの組み合わせがおすすめとの声が寄せられた。あずきのやさしい甘さとコーヒーのほろ苦さが楽しめるペアリング。

今回のアンケートでは、このほかにも「ワッフルコーン濃旨ミルクバニラ × ファミマル ブラックコーヒー」「とろける食感ぎゅっと桃×ファミマル ダカラスーパーサイダーファイバー」「ぎっしりたっぷりアーモンドバー×ファミマル ペプシコーラ」など、社員ならではのおすすめのペアリングが多数寄せられた。

「冷凍庫のスタメン」ストックアイスランキング

同社社員を対象に、「この夏、冷凍庫にストックしておきたいファミマルのマルチパックアイス」についてアンケートを実施した。

その結果、「飽きのこない味わい」「食べたいときにすぐ食べられる」「家族みんなで楽しめる」といった理由から支持を集める商品が上位にランクインした。また、「お風呂上がり」や「食後のデザート」、「暑い日のクールダウン」など、夏ならではの日常シーンで楽しみたいという声も多く寄せられた。

1位に選ばれた「パリパリチョコバニラバー 6本入」(315円)は、飽きのこない味わいに加え、「食べたいときにすぐ食べられる」「家族みんなで楽しめる」といった理由から多くの支持を集めた。お風呂上がりや食後のデザート、暑い日のクールダウンなど、さまざまなシーンで楽しみたいという声も寄せられている。

2位の「ふわっと香ばしいミルク濃厚シューアイス 6個入」(378円)は、香ばしいシュー生地と濃厚なミルクの味わいに加え、「飽きのこない味わい」や「家族みんなで楽しめる」といった点が支持を集めた。

3位の「濃厚なコクを感じるバニラバー 6本入」(388円)は、飽きのこない味わいと食べやすさが支持され、冷凍庫にストックしておきたい定番アイスとして票を集めた。