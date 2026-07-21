セブン‐イレブン・ジャパンは7月28日、アイスの新商品3種を全国のセブン‐イレブン店舗で発売する。

アイスの新商品3種

「セブンプレミアム 森永れん乳氷 鬼れん乳」(203.04円)は、濃厚でなめらかなれん乳アイス(上層)と、シャリシャリ食感のれん乳氷(下層)、さらに中央にたっぷり閉じ込めたれん乳が織りなす、3つの異なる食感と味わいを楽しめる商品。

最後までおいしく味わえるよう、アイス部分は後味のキレが良い配合に仕立てられている。

「セブンプレミアム 森永れん乳氷 鬼れん乳」(203.04円)

「セブンプレミアム マンゴー大好きな白くま」(354.24円)は、練乳をマーブル状に入れたマンゴー氷をベースに、トッピングアイス、マンゴーソース、マンゴーダイスをトッピングした商品。

マンゴー氷とマンゴーソースには、アルフォンソマンゴーピューレを使用し、ジューシーなマンゴー感を存分に感じられる仕立てとなっている。

「爽 パチパチメロンソーダ」(216円)は、人気の炭酸フレーバー「メロンソーダ」に、バニラが少し溶けた「メロンソーダフロート」の味わいを表現した商品。パチパチ弾ける赤色のキャンディが食感のアクセントに。さわやかな緑色のアイスに映える赤色のキャンディが、見た目のワクワク感も演出している。