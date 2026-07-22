HBAは、北海道大学体育会サッカー部(北大サッカー部)にスポンサーとして協賛することを明らかにした。

北大サッカー部は、1923年に創部し100年以上の歴史を誇るサッカー部。北海道学生サッカーリーグを主戦場としており、2025年は1部リーグに所属し6チーム中4位の成績を残した。また同シーズンの総理大臣杯 全日本大学サッカートーナメント 北海道大会ではベスト4に進出した。

現在開催中の2026年シーズンは、北海道学生サッカーリーグ1部では5試合を終えて1勝2分け2敗で8チーム中6位。総当たりの対戦を2巡行うレギュレーションの中、残る9試合での巻き返しに期待がかかる。また、インディペンデンスリーグ北海道大会にも併せて所属し試合を重ねている。なお総理大臣杯 北海道大会では準決勝で惜しくも敗退となった。

北大サッカー部では、「北の大地から日本を熱くするチームへ」という理念のもと、学業とサッカーを両立しながら全国大会出場を本気で目指して活動を続けているとのこと。その挑戦を通じて、全国の人々に熱い気持ちを届けるとともに、文武両道を志す子どもたちに勇気を与える存在となることを目指すとする。HBAは今般、そうした北大サッカー部の理念や活動方針に賛同し、スポンサーとしての参画を決定したとしている。

その他にもHBAと北大の間では、2025年12月に「ソーシャルアントレプレナー(社会起業家)」の育成を目的とした包括連携協定を締結するなど、地域に密着した連携を深めている。

今回の参画により、北大サッカー部のユニフォームには背面の背番号下にHBAのロゴが描かれることに。赤いロゴが刻まれた緑および白のユニフォームに身を包み、選手たちはこれからも戦いを続けていく。