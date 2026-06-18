北海道新聞社は9月21日、花火大会「HBA Special Night 道新・秋華火(はなび)」を、札幌市豊平区の大和ハウスプレミストドームオープンアリーナにて開催する。開場は16：00 打上げは19：00(予定)。雨天決行で、荒天時は翌22日に順延。

同イベントは、超近距離から打ち上げる約18,000発の花火と音楽が完全にシンクロする没入感の高いエンターテインメントショー。演出は、明治36年創業で内閣総理大臣賞など数々の受賞歴を持つ山崎煙火製造所が担当する。

開演までの時間を盛り上げるコンテンツとして、地元のYOSAKOIソーランチーム「ど感動」が、大迫力の演舞を披露する。さらに特別協賛社であるHBAと北海道大学の連携から生まれた、100年以上の歴史を持つ北海道大学交響楽団による弦楽四重奏スペシャルステージも実施。生演奏で花火に彩りを添える。

チケットは、テラス席(2万円)、SS指定席(8,000円)、S指定席(7,000円)、A指定席(6,000円)、芝生エリア自由席(4,000円)を用意。小学生以上は有料、未就学児は大人1名につき膝上1名まで無料となる。

6月30日までローソンチケットプレリクエストにて先着先行販売を実施。7月1日からは各種プレイガイドでの先着先行、7月10日 10:00からは一般発売を開始する。