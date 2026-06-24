イカロス出版は、新幹線の安全・安定輸送を支えた「ドクターイエロー」を解説する『新幹線電気軌道総合試験車 ドクターイエロー』(A4変形判128ページ、2,420円)を発売した。

923形「ドクターイエロー」の全貌に迫る1冊に

『新幹線電気軌道総合試験車 ドクターイエロー』は、923形「ドクターイエロー」のメカニズムに加え、深夜の保守現場や、国鉄時代から続く検測車の歩みも紹介。JR東海のT4編成(2000年投入)、JR西日本のT5編成(2005年投入)を中心に、各車両の担う役割、車内に配置した測定台などの専用機器を詳しく解説する。測定用パンタグラフ、トロリ線摩耗測定用レーザー装置など、営業車両とは異なる特殊な機器やディテールも豊富な写真とともに紹介する。

「ドクターイエロー」が取得した検測データを活用した保守作業にも焦点を当て、レールのゆがみを直すマルチプルタイタンパーの作業風景も紹介。限られた時間の中で軌道を整える熟練のオペレータや作業責任者らの仕事を紹介する。山陽新幹線の保守現場でのバラスト交換、ロングレール交換、トロリ線張替のルポも収録する。

国鉄時代から続く検測車の歴史も紹介。鴨宮モデル線時代に投入された4000形(後の921形軌道試験車)をはじめ、深夜に軌道試験車を牽引したディーゼル機関車911形の活躍や、元機関士による常務体験談も収録する。1974年に登場し、電気・軌道の総合検測を営業列車と同等の210km/hを実現したT2・T3編成の歩みも詳述する。

「ドクターイエロー」の見えない部分まで徹底解説

知られざるもうひとつの新幹線「LRA」の魅力も紹介

『新幹線電気軌道総合試験車 ドクターイエロー』表紙イメージ

その他、深夜の東海道新幹線で交換用レールを運ぶLRA(ロングレール輸送車)についても掲載した。発売を記念し、6月26日までの期間限定で、『新幹線電気軌道総合試験車 ドクターイエロー』と『500系新幹線電車』の2冊をウェブ上で無料公開する。