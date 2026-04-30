インペリアル・エンタープライズは30日、「すみっコぐらし」と「ドクターイエロー」のコラボレーションによる「すみっコぐらし×ドクターイエロー 公式純金貨幣」を発表した。申込みは「PREMICOオンラインショップ」で受け付け、7月上旬から順次発送を予定している。

「すみっコぐらし×ドクターイエロー」公式純金貨幣を発売

「ドクターイエロー」(923形)は新幹線の安全を守る検測用車両として運行され、「幸せの黄色い新幹線」として親しまれてきた。JR東海所属のT4編成は2025年1月29日に引退し、JR西日本所属のT5編成は現在も運行中だが、2027年以降をめどに引退予定となっている。今回の商品は、引退を迎える「ドクターイエロー」への感謝を込めて企画された。

金貨表面に、すみっコたちが「ドクターイエロー」に乗る姿をデザイン。新幹線の車輪の「すみっこ」で活躍する小歯車のモチーフもあしらった。価格は13万1,780円。クック諸島政府が発行する正式な法定貨幣とされ、発行数は2,000枚限定とのこと。

すみっコたちが「ドクターイエロー」に乗っているデザイン。反対側の面にクック諸島の元首チャールズ3世(英国国王)の肖像が刻まれている

金貨の両面が見えるアクリル製の展示スタンドが付く

天面にコラボイラストを箔押しした特製ボックスに入った状態で届くという

金貨の両面を見せて飾れるアクリル製の展示スタンドも付属する。展示スタンドには、夜空の下を走る「ドクターイエロー」と「すみっコぐらし」をデザイン。透明カプセル入りの金貨を取り出して鑑賞できる。天面にコラボイラストを箔押しした特製ボックスに収め、発行国の発行証明書を添えて購入者に届けるという。