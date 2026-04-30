インペリアル・エンタープライズは30日、「すみっコぐらし」と「ドクターイエロー」のコラボレーションによる「すみっコぐらし×ドクターイエロー 公式純金貨幣」を発表した。申込みは「PREMICOオンラインショップ」で受け付け、7月上旬から順次発送を予定している。
「ドクターイエロー」(923形)は新幹線の安全を守る検測用車両として運行され、「幸せの黄色い新幹線」として親しまれてきた。JR東海所属のT4編成は2025年1月29日に引退し、JR西日本所属のT5編成は現在も運行中だが、2027年以降をめどに引退予定となっている。今回の商品は、引退を迎える「ドクターイエロー」への感謝を込めて企画された。
金貨表面に、すみっコたちが「ドクターイエロー」に乗る姿をデザイン。新幹線の車輪の「すみっこ」で活躍する小歯車のモチーフもあしらった。価格は13万1,780円。クック諸島政府が発行する正式な法定貨幣とされ、発行数は2,000枚限定とのこと。
金貨の両面を見せて飾れるアクリル製の展示スタンドも付属する。展示スタンドには、夜空の下を走る「ドクターイエロー」と「すみっコぐらし」をデザイン。透明カプセル入りの金貨を取り出して鑑賞できる。天面にコラボイラストを箔押しした特製ボックスに収め、発行国の発行証明書を添えて購入者に届けるという。