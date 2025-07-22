

クレベル・コイケ、朝倉未来、井上直樹、福田龍彌、伊澤星花、金原正徳、YA-MAN、秋元強真、野村駿太、須田萌里、NOEL、安藤達也、神龍誠、山本アーセン、征矢貴、扇久保博正、元谷友貴、ヒロヤ、上田幹雄が20日、『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』合同公開練習に登場。試合へ向けた仕上がり具合を披露した。

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🎬【RIZIN】朝倉未来、バキバキボディで重い蹴りを披露 クレベルに圧巻の打撃を見せつける『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』合同公開練習

https://youtu.be/11ysINwczTc

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