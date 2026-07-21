明治は2026年7月16日、「乳幼児ママ・プレママの防災備蓄に関する実態調査」の結果を発表した。本調査は2026年5月29日〜6月2日、妊娠中(はじめての出産)の女性155名、末子0〜2歳未満の子どもがいる女性309名の計464名を対象に、インターネット調査で実施したもの。

乳幼児家庭の98.7%が「防災は重要」と回答も、備蓄は不足

乳幼児のための防災備蓄状況

乳幼児のいる家庭での防災対策の重要性について聞いたところ、「とても重要」(66.6%)と「ある程度重要」(32.1%)を合わせ、98.7%が重要性を認識していた。一方、乳幼児向けの防災備蓄について「十分にできている」と回答した人は3.4%にとどまり、「ある程度できている」を合わせても24.5%だった。

妊娠中の「備えなし」は47.1%、子育て中より準備が遅れる傾向

備蓄状況を妊娠中(初めての出産)と2歳未満の子育て中で比較したところ、「ほとんど/まったくできていない」と回答した割合は、妊娠中で47.1%、2歳未満の子育て中で30.7%となった。

備蓄が進まない理由としては、「つい後回しになってしまう」(55.4%)が最多だった。次いで「何を備えればよいかわからない」(42.0%)、「どれくらい必要かわからない」(37.4%)となった。

ミルク・水の備蓄はおむつより遅れ、4割超が準備不足

乳幼児向け防災備蓄状況

乳幼児向けの3品目について、「3日分以上備えている」と回答した割合を比較すると、おむつは51.7%だった一方、粉ミルク・液体ミルクは31.5%、ミルク用の水は29.3%にとどまった。また、「ほとんど/まったく備えていない」は、ミルクが41.8%、水が42.9%となり、いずれも4割を超えた。

特に妊娠中(初めての出産)の女性では、粉ミルク・液体ミルクの備え不足が72.9%、水が65.8%となり、2歳未満の子どもを持つ家庭より準備が進んでいなかった。

停電・断水時の授乳に94.6%が不安、ミルクのみ育児では6割超が困難

停電や断水でお湯や水が使えない状況での授乳について、「非常に不安を感じる」(61.2%)と「ある程度不安を感じる」(33.4%)を合わせ、94.6%が不安を感じていた。また、妊娠中の女性では「非常に不安を感じる」が66.5%となり、2歳未満の子どもを持つ女性(58.6%)より高かった。

2歳未満の子どもがいる女性309名を授乳方法別に見ると、ミルクのみ育児では「ほとんどできない」(31.8%)と「まったくできない」(29.4%)を合わせ、61.2%が停電・断水時の授乳を困難と回答した。一方、母乳のみ育児では同割合が12.0%となり、ミルクへの依存度によって災害時の授乳への不安に差が見られた。

約半数が「何をどれくらい備えるべきかわからない」

乳幼児のための防災備蓄について、「何をどれくらい準備すべきか把握していない」と回答した人は、「あまり」(28.0%)と「まったく」(21.8%)を合わせ49.8%となった。また、災害時の授乳について「具体的に考えたことがない」は、「あまりない」(42.9%)と「まったくない」(17.9%)を合わせ60.8%だった。

災害時の授乳準備としてあったら安心なもの

災害時の授乳準備として「あったら安心なもの」では、「すぐ飲ませられるミルク」(63.8%)が最多となり、「清潔な水」(62.5%)、「長期保存できるミルク」(54.3%)が続いた。

「日常で使いながら備える」認知と実践に差

日常生活の中で防災を意識した備えを取り入れているか

普段使うものを少し多めに購入し、使った分を補充する「日常で使いながら備える」ローリングストックやフェーズフリーの考え方について、「よく知っている」(25.4%)、「聞いたことはある」(36.0%)を合わせると61.4%が認知していた。一方、防災を意識した備えを日常生活に「取り入れている」(43.5%)と回答した人は半数以下となり、知識が必ずしも行動につながっていないことが分かった。

また、「日常で使いながら備える」考え方をよく知っている人では、日常生活で防災を意識した備えを取り入れている割合が87.3%だったのに対し、知らなかった人では12.3%にとどまった。

特別な準備としてではなく、普段使うミルクや水、日用品を少し多めに持つことが、乳幼児家庭の防災対策につながると考えられる。

明治、乳幼児家庭の防災対策を支援するプロジェクトを展開

明治では、子育て世代の防災意識向上を目的に「明治ほほえみ防災プロジェクト」を展開している。特設Webサイト「ママと赤ちゃんの防災サイト」では、災害時に必要な備えや授乳方法、乳幼児家庭向けの防災備蓄用品リストなどを発信している。

また、日常時から非常時まで活用できる商品として、「明治ほほえみ らくらくキューブ」や「明治ほほえみ らくらくミルク」などを取り扱っている。

明治ほほえみ らくらくキューブ