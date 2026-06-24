赤ちゃん本舗の調査・研究機関「赤ちゃんのいる暮らし研究所」は6月24日、出産を終えた先輩ママたちの入院生活の過ごし方や入院中のご自身のからだのケアについてのアンケート調査とインタビューの結果を発表した。アンケート調査は1月23日～25日、アカチャンホンポ会員1,431人を対象にインターネット調査形式で行われた。また、インタビュー調査は1月15日～23日および2月5日～12日の期間、アカチャンホンポ会員と従業員10人に個別オンラインインタビュー形式で行われた。

入院中の自身のケアに「不満」を感じた人は約半数

出産入院中のご自身のケアに関する満足度についてのアンケートを実施したところ、「経腟分娩」では不満と回答した人が32%だったのに対し、「帝王切開」では45%と、約半数の人が不満を感じていることが明らかになった。

入院中の自身のからだのケアに困ったこと1位は「からだのむくみ」

出産入院中の自身のからだのケアに関して困ったことを尋ねたところ、最も多かった回答は「からだのむくみ」で53%、次いで「髪やメイクが整っていない状態での撮影/面会」が45%となり、この2点に対して困りごとや不満を感じる人が多いことがうかがえた。

出産入院中は産後特有のからだの変化に加え、病院環境の影響などもあり、自身のケアが思うように行えなかったという声も寄せられたとのこと。例えば、赤ちゃんのお世話により手洗いや消毒の回数が増えることで肌が乾燥しやすくなるなど、ママ自身のコンディションが予想以上に変化しやすい状況にあることがうかがえる。

先輩ママが選ぶ「あってよかった」からだケアアイテム

自身のからだのケアに関する「用意しておいてよかったもの」や「不足を感じたもの・入院中に買い足したもの」を調査したところ、「産じょくパッド」や傷ケア関連のアイテムが挙がった。