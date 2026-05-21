LUCKY industries(ラッキーインダストリーズ)が展開するベビー用品ブランド「Pittoresk(ピトレスク)」は5月29日から、日本製抱っこひも「BABY CARRIER ON Pittoresk」を、全国の「アカチャンホンポ」および各種オンラインショップなどで販売開始する。

BABY CARRIER ON Pittoresk ベージュ

「BABY CARRIER ON Pittoresk」は、迷わず装着できる洗練された構造で、使いやすさと快適性に徹底してこだわった抱っこひも。

赤ちゃんをしっかりと支えて安定させる「ヒップオンシート」、片手でもスムーズに留められる「マグネットバックル」など、はじめて抱っこひもを使う人も直感的かつ安全に扱える工夫を随所に施している。デリケートな新生児の頭を、やさしく包み込みながらもしっかりとホールドする造りとした。

赤ちゃんを守るやさしい抱き心地

抱っこひも専用に開発された日本製メッシュ生地「TECMATELIA(テクマテリア)」を採用。しなやかでありながら耐久性が高く、赤ちゃんの体重を心地よく分散する。汗をすばやく吸収し、高い通気性もキープ。UVカット機能(UPF50+)を備えており、汗っかきな赤ちゃんを不快なムレや強い紫外線から守る。

対象月齢は生後14日(体重3.2kg以上／身長51cm以上) ～ 36ヵ月(体重15kg)まで。対面抱っこのほか、おんぶ、前向き抱っこ、チェアベルトとしても使用可能。ベージュ、グレージュ、ミスティブルー、ダークグレーの4カラーを展開する。

価格は3万4,100円。「アカチャンホンポ」全国各店舗のほか、「アカチャンホンポオンラインショップ」「LUCKY BABY STORE JIYUGAOKA」「ラッキーベイビーストア」「ラッキーベイビーストア 楽天市場店」でも販売する。