SMNは2026年7月16日、2026年6月度のテレビCM放送回数ランキングを発表した。本調査は2026年6月1日〜30日、番組宣伝を除いた東京、大阪、愛知、福岡、北海道の5大都市圏における地上波25局、BS放送6局のテレビCMを対象に、テレビCM自動認識システムで取得した放送履歴情報をもとに実施したもの。

「キューピーコーワゴールドαプレミアム」が前月1,175位から1位へ

2026年6月は、梅雨による気圧変化や湿度上昇、気温上昇などから、体のだるさや疲れを感じやすい時期となった。こうした季節需要を捉え、興和は5月末から6月にかけて滋養強壮剤のCMを集中投下。「キューピーコーワゴールドαプレミアム」が総合1位を獲得したほか、「ウナコーワエースプレミアム」が17位、「キューピーコーワαドリンク/αゼロドリンク」が19位にランクインした。

興和は例年4〜6月期に出稿量を増加させる傾向があり、2026年6月度も夏物商戦を見据えた積極的なプロモーションが結果につながったとしている。

総合2位にはソフトバンク「ペイトク2」がランクインした。そのほか、NTTドコモ「ドコモ MAX」(7位)、auフィナンシャルサービス「au PAY カード」(18位)なども上位に入り、単なる料金の安さではなく、ポイント還元や付加価値を訴求するCMが目立った。

2026年6月度 商品別テレビCM放送回数ランキング

東名阪ではソフトバンク「ペイトク2」が上位に

東京、大阪、名古屋地区では、ソフトバンク「ペイトク2」が高い放送回数を記録した。

「ペイトク2」は東京地区で1位、大阪地区で3位、名古屋地区で4位にランクインし、大都市圏のユーザー層に向けて集中出稿された。

エリア別テレビCM放送回数ランキング 東京

エリア別テレビCM放送回数ランキング 大阪

エリア別テレビCM放送回数ランキング 名古屋

福岡・札幌では季節イベント関連CMも上位に

福岡・札幌地区では、夏のレジャーシーズンを前にしたイベント関連CMが目立った。

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」は名古屋地区で6位、福岡地区で5位にランクイン。また、「シルバニアファミリー展40th」は福岡地区で9位、「餃子フェス 2026 in 北海道」は札幌地区で8位となった。なお、福岡地区では「高山質店」が今月も1位を維持した。

エリア別テレビCM放送回数ランキング 福岡

エリア別テレビCM放送回数ランキング 札幌

BS放送では「ロコモア」が1位を獲得

BS放送では、地上波と異なりシニア層向けの商品やサービスのCMが上位に入った。

サントリーウエルネス「ロコモア」が前月9位から1位へ浮上。チューリッヒ保険や健康食品、通販系コンテンツも引き続き高い放送回数を記録した。