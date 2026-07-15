バイエル薬品と第一三共ヘルスケアは、アレルギー性鼻炎治療薬「クラリチンEX」(第2類医薬品)のライセンス契約を締結したことを発表した。

契約に基づく販売提携開始日は2026年7月1日。第一三共ヘルスケアが日本国内で販売を開始する「クラリチンEX」について、配合成分や効能・効果、用法・用量、メーカー希望小売価格に変更はないとしている。発売日や製品仕様などの詳細は、改めて案内するとしている。

クラリチンEXは、有効成分ロラタジンを配合した第2世代抗ヒスタミン薬。花粉症をはじめとするアレルギー性鼻炎によるくしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状を緩和する医薬品で、眠くなりにくい成分を採用しているほか、1日1回1錠の服用で効果が持続することを特徴としている。

同製品は、世界100カ国以上で使用されているアレルギー性鼻炎治療薬ブランドとして展開されており、日本でも長年にわたり販売されてきた。

今回の販売提携では、バイエル薬品が持つグローバルな知見と「クラリチンEX」のブランド価値向上に関する経験に加え、第一三共ヘルスケアのOTC医薬品市場での知見や全国の流通ネットワークを生かし、「クラリチンEX」を必要とする人へより適切に提供することを目指すとしている。

第一三共ヘルスケアではこれまで、アレルギー専用点鼻薬や点眼薬を中心にアレルギー領域の製品を展開してきた。今回、内服薬であるクラリチンEXをラインアップに加えることで、同領域のさらなる強化を図る考えだという。

また両社は、花粉などによる鼻のアレルギー症状に悩む人に製品を届けるとともに、アレルギー領域におけるセルフケアおよびセルフメディケーションの推進にも取り組むとしている。