オーバーロードは7月15日、喫煙・禁煙に関する意識調査の結果を発表した。調査は2026年1月5日～1月18日、全国20〜69歳の男女49,879人を対象にインターネットで行われた。

喫煙者は全体の約2割、最もよく吸われているのは「紙巻タバコ」

「現在もタバコを吸っている」と回答した人の割合は約2割となっている。この割合は、厚生労働省「令和6年 国民健康・栄養調査」の年齢階級別データをもとに、本調査と同じ20〜69歳で喫煙率を概算した場合約18.4%となり、本調査の結果(22.9%)も大きく矛盾しない水準といえる。

「最もよく吸っているタバコの種類」については、「紙巻きタバコ(57.5%)」と回答した人が最も多く、「加熱式タバコ(IQOS、glo、ploom、リルハイブリッド、ウィズ2など)(39.9%)」「VAPE(ニコチンが入っていない電子タバコを含む)(1.3%)」となった。

紙巻きタバコが約6割を占め、根強い支持を集めている一方で、「加熱式タバコ」をメインとする人も約4割に上る。かつては新しい選択肢であった加熱式タバコが、現在では喫煙者の間で一般的なスタイルとして深く定着している状況がうかがえる。周囲への配慮や、昨今の喫煙環境の制限といった社会的な変化が、煙や匂いの少ない加熱式への移行を後押ししていると考えられる。

最もよく吸っているタバコの種類の男女比

また、男女別に加熱式タバコの利用割合を見ると、男性が39.1%であるのに対し、女性は41.6%と高い傾向が見られた。

この結果は、厚生労働省の公式統計(男性41.4%/女性44.2%)ともほぼ一致している。公的データと同様の傾向が本調査の大規模データでも明確に確認されたことから、女性の間で匂いや煙の少ない加熱式タバコを選ぶスタイルが、より浸透している実態がうかがえる。

増税後も約半数が「引き続き同じタバコを吸いたい」と回答

ライフスタイルに合わせたタバコの選択肢が定着しつつある一方で、今後の税制改正に伴う価格上昇を前に、喫煙者はどのような選択を考えているのか。

ここからは、最もよく吸っているタバコについて「紙巻きタバコ」「加熱式タバコ(IQOS、glo、ploom、リルハイブリッド、ウィズ2など)」と回答した人に質問した。

「2026年からの税制改正後、 増税によりたばこが値上げされてもタバコを吸い続けるか」と尋ねたところ、「引き続き同じタバコを吸いたいと考えている(49.6%)」と回答した人が最も多く、「少しでも安いタバコに乗り換えたいと考えている(25.6%)」「禁煙したいと考えている(17.4%)」となった。

値上げが実施されても、約半数が現在のタバコを吸い続けたいと考えていることが示された。一方で、安いタバコへの乗り換えや禁煙を検討する方も一定数存在しており、価格の変化が行動を起こす直接のきっかけになる人もいるようだ。価格の上昇が、一部の喫煙者にとって自身の習慣を見直す具体的なきっかけになっていると考えられる。

1箱「600円」の壁で累積4割が禁煙を検討

では、具体的にタバコ一箱の価格がいくらになれば禁煙を決意するのか。

「今後タバコ税が増税されたとして、一箱の値段がいくらを超えたら禁煙したいか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になった。

現在主流となっている価格帯に近い「〜600円」の時点で累積の禁煙意向は約4割に達し、最初の大きな壁となっていることがわかる。

さらに、「〜700円」を超えると累積で約6割が禁煙を検討し、「〜1,000円」に達すると累積で約9割が禁煙を選択する水準となる実態がうかがえる。

少しの値上げで禁煙に動く人と、1,000円という大台まで許容する人とで意識はわかれるものの、価格の上昇がこれまでの習慣を見直すきっかけになる可能性が考えられる。

タバコ1箱当たりの金額が600円を超えたら禁煙したいと思う人の割合

さらに、世帯年収別に「タバコ一箱の値段が『〜600円』に達した時点での禁煙意向」を分析したところ、経済状況による格差が浮き彫りになった。

年収400万円未満では、47.0%が「〜600円」の時点で禁煙すると回答した一方で、年収1,500万円以上の人では25.6%にとどまり、両者の間に大きな開きが生じている。

この結果から、収入が低い人ほどタバコ代の上昇がダイレクトに生活費を圧迫し、早い段階で禁煙の決断を迫られる実態がうかがえる。

実際には低価格帯の銘柄への乗り換えという選択肢も残されており、直ちに市場を離れるとは限らない。しかし、「同じ銘柄を吸い続ける」「安い銘柄に切り替える」「禁煙する」のどれを選べるかという選択の幅そのものが、所得によって狭まっていく構図といえる。増税による価格上昇が、嗜好品を維持できるかどうかの格差を広げる要因になっている可能性が考えられる。

禁煙のきっかけは「家計の負担」が「将来の健康」と拮抗

増税や健康意識がタバコ離れの一因となる中、すでに禁煙に成功した人は何がきっかけだったのか。ここからは、「以前タバコを吸っていたが今は禁煙している」と回答した人に質問した。

禁煙するに至った理由は

「禁煙するに至った理由」を尋ねたところ、「家計由来(値上がり・お金の節約)(27.9%)」「今後の健康を考えたため(人間ドックでの指摘など)(27.2%)」「病気や体調不良になった(18.4%)」が上位となった。

病気や体調不良といった実際の健康状態の変化をきっかけとした禁煙を除き、自発的に禁煙を決断した方のきっかけに注目すると、「将来の健康への配慮」(27.2%)と「家計の負担」(27.9%)がほぼ拮抗しており、経済的な圧力が健康意識と並ぶ禁煙の推進力になっている実態がうかがえる。

また、男女別で見ても、ともにタバコ代の値上がりや節約といった「家計由来」が最も多く、次いで「今後の健康」という結果になった。

この結果から、自身の健康維持や病気への危機感といった内発的な動機と同じく、経済的な負担増という外圧が禁煙を決意させ、実際の成功へと導くきっかけになっている実態がうかがえる。