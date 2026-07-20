オリックスが3点差で日本ハムに完封勝利

先発投手：オリックスは九里亜蓮が7回0失点の好投（3安打5奪三振）、日本ハムの有原航平は6回1失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：オリックスが2点を追加 3回裏：オリックスが1点を追加 注目選手：オリックスの宗佑磨が2打点の活躍、オリックスの西川龍馬が2得点の活躍。

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