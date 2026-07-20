オリックスが3点差で日本ハムに完封勝利

先発投手：オリックスは九里亜蓮が7回0失点の好投（3安打5奪三振）、日本ハムの有原航平は6回1失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：オリックスが2点を追加 3回裏：オリックスが1点を追加 注目選手：オリックスの宗佑磨が2打点の活躍、オリックスの西川龍馬が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 85 47 37 1 .560 -
2 巨人 86 46 38 2 .548 1
3 ヤクルト 86 41 44 1 .482 6
4 DeNA 86 37 46 3 .446 9
5 広島 83 33 46 4 .418 11
6 中日 88 34 53 1 .391 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 86 53 32 1 .624 -
2 西武 90 50 37 3 .575 4
3 日本ハム 91 51 40 0 .560 5
4 オリックス 87 42 43 2 .494 11
5 ロッテ 84 39 42 3 .481 12
6 楽天 86 35 50 1 .412 18